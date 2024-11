Órgãos monitoram fumaça e queimadas em Santarém

A fumaça em Santarém continua preocupando moradores e órgãos que monitoram a situação. A cidade nesta sexta-feira (22/11) amanheceu com fumaça de queimadas da região. A situação é preocupante segundo o secretário de meio ambiente de Santarém, João Paiva Albuquerque. Segundo a secretaria de meio ambiente o problema seria proveniente de queimadas de outros municípios da região oeste que levam a fumaça de queimadas para a cidade.

“A situação é muito preocupante por causa desse volume de fumaça para a saúde pública, para todos nós que estamos inalando isso. O nosso monitoramento com imagens por satélite pega toda a região oeste e também para acompanhar dentro do município o combate às queimadas. Aqui há queimadas pontuais que são de nossa competência territorial, não vou dizer que o município está zerado, mas trabalhamos para identificar os responsáveis”, destacou.

No dia 13 de novembro, a 13ª Promotoria de Justiça de Santarém do Ministério Público de Pará (MPPA) para tratar do cumprimento da recomendação expedida no mês de outubro, para combate e prevenção às queimadas em Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. A reunião virtual contou com a presença das instituições envolvidas nos três municípios.

A reunião foi conduzida pelos promotores de Justiça Lilian Braga, titular da 13ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Santarém, e Bruno Fernandes, em atuação conjunta. Estavam representadas as secretarias municipais de Meio Ambiente dos três municípios, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ICMBio, Ibama, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Corpo de Bombeiros.

O MPPA recomendou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, aos municípios de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra e suas secretariais municipais de Meio Ambiente, e ao 4º Grupamento de Bombeiros Militar do Estado do Pará, cada um dentro de suas atribuições, que instituam em caráter excepcional, um Plano Emergencial de Ação para Prevenção e Controle de Queimadas existentes e do surgimento de novos focos, especialmente em unidades de conservação e espaços ambientais especialmente protegidos, dada a decretação de situação de emergência e a necessidade de medidas urgentes.

O secretário de Santarém aponta que a fumaça vem de outros municípios, que continuam com queimadas como Porto de Moz e Prainha, o que seria comprovado por imagens via satélite. “O ICMBio baixou um programa real na tela da principal mostrando que a fonte de fumaça na atmosfera tem como os principais emissores municípios distantes de Santarém. No dia 2 de julho, baixamos um decreto de tolerância zero contra queimadas, em agosto o governador baixou também essas proibições. Ficou comprovado que a emissão de queimadas vem Porto de Moz e Prainha, na margem direita, com um grande volume de queimadas, e a trilha é direcionada para a nossa região”, alega.