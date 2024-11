Seca e queimadas atingem região de várzea em Santarém e deixam cenário de destruição

Moradores das áreas de várzea em Santarém, no oeste do Pará, enfrentam uma grave crise ambiental causada pela seca e pelas queimadas. Na localidade de Arapemã, uma das mais atingidas, o fogo ameaça residências, plantações, animais e escolas.

Imagens gravadas pelos moradores mostram as chamas avançando rapidamente pela vegetação próxima às casas. A situação se agravou na última sexta-feira (15), quando o fogo chegou a atingir um imóvel. Graças ao esforço coletivo, as chamas foram controladas, mas o vento forte e o tempo seco reacenderam os focos de incêndio.

Marinalva, agente comunitária de saúde no Arapemã, descreveu a situação que vem sendo vivenciada. “O fogo está queimando há três dias, mas ontem [sexta-feira, 15] a situação se agravou. As chamas chegaram muito perto das casas e da escola. Um imóvel foi atingido, mas conseguimos apagar o fogo com muito esforço. Só que o tempo seco e o vento forte fizeram com que as chamas continuassem”, relatou em entrevista ao portal O Estado Net.

Segundo os moradores, por causa do tempo seco e das queimadas, diversos animais, como macacos, jacarés e camaleões, foram encontrados mortos. As plantações, que eram a principal fonte de sustento das famílias, foram completamente destruídas. Além disso, a fumaça intensa e o calor extremo têm afetado gravemente a saúde dos moradores, especialmente crianças e idosos.

“Muita gente passou mal, com dor de cabeça e irritação nos olhos. Algumas crianças ficaram tão expostas à fumaça que pareciam inchadas. Foi um sufoco que nunca tínhamos vivido antes”, disse Marinalva. Ela também relatou que várias famílias já abandonaram suas casas.

A agente comunitária afirmou que os moradores do Arapemã não foram responsáveis pelas queimadas. “Jamais faríamos algo assim. Somos nós que estamos sofrendo. Ontem foi terrível, mas ​graças a Deus ninguém ficou gravemente ferido. Agora, o que resta é lamentar pela destruição das árvores e pela vida perdida dos animais”, declarou.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que uma equipe foi enviada à região para combater os focos de incêndio e investigar denúncias de queimadas criminosas. A Semma também está intensificando ações de conscientização junto à população para evitar novas tragédias ambientais.