Operação interdita 45 estabelecimentos comerciais em Salinópolis

Pelo menos 45 estabelecimentos comerciais, como bares e casas noturnas, foram interditados no último final de semana em Salinópolis, nordeste paraense. Mais de cem estabelecimentos foram vistoriados no sábado (13) e domingo (14). Segundo dados divulgados nesta segunda-feira (15) pelo Governo do Estado, somente na noite de sábado, três deles foram interditados – dois por descumprimento da lei de combate a incêndio e emergência e um pela prática do crime de poluição sonora.

As interdições ocorreram dentro da operação “Tolerância Zero”, integrada à operação “Verão 2024” e que tem como objetivo fiscalizar normas de convivência, leis e nas licenças de funcionamento, além de combater, por exemplo, a prática de crimes ambientais como poluição sonora. Além disso, a operação também fica atenta à presença irregular de crianças e adolescentes em estabelecimentos noturnos e combate ainda o uso de linhas cortantes para empinar pipas nas praias.

“As ações da Tolerância Zero estão sendo intensificadas e desenvolvidas em dois turnos, de sexta-feira à domingo, quando o município r​ecebe o maior número de veranistas. Nossas ações têm o principal objetivo de combater o crime de poluição sonora e perturbação do sossego alheio, verificação dos alvarás de funcionamento, além das licenças exigidas para o bom funcionamento dos estabelecimentos. As equipes seguem com as rondas diárias nas praias e na cidade para que todos possam se divertir e curtir o veraneio com mais segurança”, disse o coordenador de operações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), coronel Ed-lin.

Os trabalhos das autoridades envolvidas nas operações buscam proporcionar maior proteção e segurança aos veranistas, como é o caso da professora Luciane Ribeiro. “A segurança é um dos requisitos mais importantes para que a gente possa curtir umas férias com paz e alegria. Nós que viemos como veranistas, passar uns dias, e aproveitar as férias merecidas, que esperamos, aguardamos ter essa segurança, tão presente, para que a gente possa passear e curtir. Aqui em Salinas, além de ser uma praia linda, a segurança associada à diversão e entretenimento é um conjunto que a gente sai agradecido com todo o investimento e trabalho dos policiais que estamos percebendo tanto na praia quanto na cidade. Isso nos deixa mais tranquilos para aproveitar o verão com nossas famílias”, destacou a professora.