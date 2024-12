'Operação Festas Seguras - 2024': saiba quais ações o Detran realiza no Pará

A "Operação Festas Seguras - 2024" da Coordenadoria de Operações de Trânsito do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) contará com o efetivo com mais de 300 agentes de fiscalização de trânsito durante as comemorações de final de ano no Pará. No município de Salinópolis, as operações serão desempenhadas nas rodovias PA 124 e 444 e nas praias do Atalaia e Farol Velho, em horário onde há maior fluxo de veículos e pessoas, principalmente nos horários em que a praia está na baixa-mar, para coibir as ocorrências devido o consumo de álcool e excesso de velocidade e o tráfego as áreas limitadas na areia.

"Serão realizadas ações de controle de fluxo de veículos, conforme o horário da preamar e baixa-mar, barreiras de fiscalização com uso do etilômetro, emprego e uso de radar medidor de velocidade e apoio ao sistema de segurança pública segundo a necessidade conforme acionamento realizado pelo Niop (Núcleo Integrado de Operações)", explicou o coordenador de Fiscalização, Ivan Feitosa.

Em Santa Bárbara e Mosqueiro, as ações serão desempenhadas das seguintes formas: nos horários de maior fluxo de veículos, principalmente nos horários vespertino e noturno, com objetivo também de evitar sinistros devido o consumo de álcool e excesso de velocidade, serão utilizados equipamentos medidores de velocidade na rodovia PA-391. As barreiras serão realizadas no Pórtico de Mosqueiro e no Posto de Fiscalização do Detran no KM 04 da Rodovia; e ações de fiscalização e os patrulhamentos serão realizados ao longo da Rodovia PA-391.

VEJA MAIS:

Já os Postos de Regularização (PA’s 124 e 391) atuarão para prevenir, combater e regularizar infrações administrativas e criminais nas Rodovias PA's 124 e 391 com suporte tecnológico, que será utilizado, os equipamentos OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), sistema que permite, a partir da identificação da placa, a checagem, da situação dos veículos - se estão com licenciamento em atraso, com suspeita de clonagem, se têm algum impedimento judicial ou criminal, ou mesmo dívidas em financiamentos.

O Centro de Controle compõe de forma integrada com os demais órgãos do SIED'S no município de Salinópolis e Distrito de Mosqueiro. "Nos demais municípios faremos barreiras de fiscalização que serão definidas e realizadas em parceria com os órgãos de segurança e conforme a programação local dos municípios", afirmou Ivan Feitosa.