Em meio ao trânsito, agente do Detran dá ‘aula’ para motorista de caminhão

A atitude de um agente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) divertiu motoristas e passageiros que passavam pela BR-316. Ao notar que um caminhão estava em faixa proibida, o agente deu uma “aula” para o condutor e sinalizou a placa de aviso no local. Veja abaixo.

O registro foi feito no trecho de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. No vídeo, o autor adicionou textos que seriam, supostamente, falados pelo agente de trânsito. “Tá vendo essa placa redonda? É proibido. P-R-O-I-B-I-D-O. Encosta ali pra gente conversar, jogador”, escreveu.

Nos comentários da publicação, internautas brincaram com a situação. “Olha, rapaz, um agente de trânsito, achei que estavam extintos”, disse um. “Bem didático kkkk”, falou outro. “Passei aí ele fez a mesma coisa pra outro caminhão, o cara só pode ser cego pra não ver uma placa dessa”, relatou outro.