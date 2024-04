Estudante de direito recebe multa e agride agente de trânsito com 'voadora'; veja vídeo

Um estudante de direito, de 35 anos, agrediu um guarda de trânsito, de 56, após receber uma multa de R$ 195 por estacionar em local proibido, na manhã da última quinta-feira (18), em Campo Grande (MS). Em nota, o advogado do autor, Higor Utinoi, afirmou que o cliente foi agredido verbalmente pelo agente e que o chute foi apenas uma reação aos ataques.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o estudante chega com a voadora por trás do agente de trânsito e, assim, os dois iniciam uma luta corporal. Um casal que passava pelo local tenta apartar a briga, até que um segurança que fazia ronda na área levanta e afasta o estudante. Veja:

Agressor afirmou que era estudante de direito e, por isso, não poderia ser preso

O estudante foi levado pelo guarda para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. No boletim de ocorrência, o segurança contou que o agressor gritava a todo momento que eles não podiam prendê-lo por ele ser estudante de direito.

Testemunhas afirmaram que o homem só aceitou ir a delegacia após um diálogo com a sua esposa. Quando chegaram ao local, o autor ainda relutou em entrar pelas portas dos fundos da unidade, por onde são apresentados os suspeitos.

Em nota, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que o agente lavrou à autuação de acordo com o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tendo em vista que o condutor estava estacionado em faixa zebrada com pisca alerta ligado. Segundo o servidor, ele seguiu caminhando pela Rua Cândido Mariano quando foi pego de surpresa com um chute nas costas.

Após ir para a delegacia para prestar depoimento, o agente de trânsito foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para corpo de delito e checar alguma possível lesão. Na delegacia, ele se queixou de fortes dores nas costas e no joelho.

