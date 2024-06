Operação Férias Escolares: mais de 400 agentes da PRF reforçarão a segurança nas estradas do Pará

Um total de 450 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá reforçar a segurança viária nas rodovias e estradas federais do Pará durante a "Operação Férias Escolares 2024", que está prevista para começar no próximo dia 1º de julho, conforme detalhado pela PRF ao Grupo Liberal, nesta quinta-feira (27). Somente em 2023, durante a ação daquele ano, a PRF contabilizou 82 acidentes, sendo 40 graves. De acordo com o superintendente da PRF no Pará, Haroldo Teixeira, o planejamento das estratégias está na fase final.

VEJA MAIS

A operação, que seguirá nos quatro fins de semana de julho, tem como objetivo é intensificar a presença policial e a sinalização em áreas e momentos de maior movimento, com histórico de acidentes e criminalidade. Estratégias como orientação de trânsito e fiscalização nas estradas fazem parte da iniciativa, a fim de reduzir a ocorrência de acidentes durante o período de veraneio. Segundo o superintendente Haroldo, alguns trechos específicos ganharão reforços de efetivo.

“Estamos na fase final do planejamento da operação, que ocorre em todo o estado do Pará, mas há uma atenção especial no trecho da saída de Belém, na BR-316, da entrada de Benfica até a entrada de Salinas. Neste ano, ainda temos outra observação maior, porque entre Castanhal e Santa Maria do Pará iniciou-se a obra de duplicação da rodovia BR-316. Então, a PRF reforça o efetivo também nesse trecho, para que se evitem acidentes com vítimas”, afirma o superintendente.

De acordo com Teixeira, a operação também deve contar com "ações educativas e preventivas, que terá palestras, cinema rodoviário e informações sobre direção segura aos condutores". "Faremos fiscalização de motocicletas, combate à criminalidade, utilização do nosso canil para esse combate e também fiscalizações de cadeirinhas de crianças nos veículos e de alcoolemia. São várias ações para prevenir acidentes, principalmente no trecho da saída de Belém", pontua Haroldo.

Reforço

Operação Férias Escolares da PRF (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Segundo o superintendente, ao longo da BR-316, cerca de 100 agentes serão deslocados para garantir a segurança ao longo da rodovia. "Geralmente, aos finais de semana, cerca de 400 a 450 policiais são empregados no Pará. O principal foco é aqui na BR-316, onde mais de 100 agentes ficarão ao longo da rodovia durante sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, quando acontece o retorno das pessoas de seus destinos", adianta o superintendente, ao lembrar que a operação também integra ações de combate à criminalidade.

"Utilizamos também um reforço da nossa sede administrativa. Nesse período, aos finais de semana, trazemos alguns policiais para reforçar pontos críticos ao longo de toda a rodovia. E ainda trazemos agentes de outras delegacias menos impactadas, como Santarém, por exemplo. Isso porque a cidade não tem um grande apelo de deslocamento para o interior. Existem locais que não têm um grande impacto como a saída de Belém, como Marabá e Altamira também", pontua Haroldo.

Entre os comportamentos e infrações que mais se registram na estrada nesta época de férias escolares, Haroldo chama atenção para ultrapassagens em locais proibidos, consumo de bebida alcoólica, falta de manutenção adequada dos veículos, além da ausência do uso de cadeirinha para crianças nos carros. É pensando nessas infrações que se "empregam ferramentas como radares, grupo de motociclistas e comando de fiscalização de ultrapassagem", declara.

Histórico

Dos 82 acidentes totalizados na Operação Férias Escolares 2023, a PRF registrou que 83 pessoas ficaram feridas e 28 morreram. Ainda segundo o órgão, a maioria dos acidentes teve como causa principal a conduta inadequada de parte dos condutores. Também de acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 13.412 veículos e 16.182 pessoas. Já no combate à criminalidade, 123 pessoas foram detidas. Naquele ano, as rodovias que tiveram mais acidentes registrados foram: BR-230, BR-163, BR-316 e BR-010.