Verão 2024: revisão no carro está 15% mais cara, afirma Dieese

Com a aproximação das férias de julho, muitos paraenses já se preparam para viagens de carro pelo interior do estado. A preparação inclui investir em serviços de revisão veicular, como troca de óleo e pneus, alinhamento e balanceamento, que estão até 15% mais caros do que no ano passado, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Pará. Para quem entende do assunto, no entanto, a economia com revisão é maior do que com possíveis reparos pós-acidentes.

Jobson Costa (21), consultor técnico de um centro automotivo localizado na rua Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira, em Belém, observa um aumento significativo na procura pelos serviços. "Desde o meio de junho, aumentou a demanda por troca de óleo, filtros e pneus", destaca. Além desses, a checagem dos sistemas elétrico e de freios são serviços recomendados pelo consultor.

VEJA MAIS

Sobre os custos envolvidos, Jobson explica que "uma revisão completa para um carro popular varia entre R$ 250 e R$ 300, enquanto para SUVs, o valor pode chegar a R$ 500 a R$ 600". A duração de uma revisão básica pode levar cerca de uma hora, enquanto serviços mais extensos, como substituição de amortecedores ou pastilhas de freio, podem levar um dia inteiro.

Com o aumento da demanda, o auto center irá estender o atendimento diário a partir de julho. "Em dias normais, recebemos de 10 a 15 carros por dia, mas durante picos como este, o número pode dobrar para 25 a 30 carros diários. Por isso, o intervalo para almoço vai diminuir em uma hora, funcionando das 8h às 12h e das 13h às 18h ", explica.

O consultor diz, ainda, que os motoristas devem fazer a revisão a cada seis meses ou 10 mil quilômetros rodados, para garantir o bom funcionamento do veículo. “Como eu costumo dizer, as revisões preventivas custam menos do que reparos corretivos e ajudam a prevenir acidentes e gastos inesperados", garante.

Dieese

Segundo Everson Costa, supervisor técnico do Dieese Pará, os serviços de revisão mais comuns (balanceamento, alinhamento, revisão de freios e líquidos), dependendo do modelo de veículo e dos serviços necessários, “podem facilmente ultrapassar um salário mínimo” — atualmente, R$ 1.412. Além disso, uma pesquisa da entidade realizada neste mês de junho revela que o preço dos pneus da marca Dunlop começam em R$ 300, variando conforme o aro (15, 16, 14). "Alguns pneus podem custar mais de R$ 1 mil cada, enquanto pneus de pick-ups da Pirelli podem ultrapassar R$ 2 mil por unidade", menciona.

Quanto às variações de preços em comparação ao ano anterior, houve um aumento de até 15% em alguns casos, atribuído a ajustes no mercado e custos elevados de frete para importação. Costa conclui destacando que os serviços de manutenção e os preços de pneus mostram uma elevação que supera a inflação dos últimos doze meses, refletindo um cenário de custos crescentes para os proprietários de veículos na região de Belém.