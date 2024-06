Verão 2024: veja quanto custa viajar pelo Pará no mês de julho

O mês de julho está praticamente na porta, com isso, muitos paraenses já começam a se planejar para poder aproveitar ao máximo o descanso e o lazer nas principais praias e balneários do estado. Todos os anos milhões de pessoas deixam Belém em direção ao interior e até mesmo outros estados, em busca das melhores opções para poder aproveitar um pouco do mês de julho, nem que seja por um fim de semana. O movimento dessas pessoas para fora do município envolve todos os meios de transportes disponíveis, como: aéreo, rodoviário, marítimo ou veículo particular. Veja quanto custa viajar pelo Pará no mês de julho:

Preço das passagens de Belém para o interior do Pará

Belém - Abaetetuba: R$ 34,50

Belém - Barcarena: R$ 25

Belém - Bragança: R$ 78

Belém - Cametá: R$ 95 (incluso a travessia)

Belém - Capanema: R$ 59

Belém - Castanhal: R$ 15

Belém - Colares: R$ 35

Belém - Marudá: R$ 55

Belém - Mosqueiro: R$ 6,40 (Urbano) e R$ 15 (Intermunicipal)

Belém - Marabá: R$ 168

Belém - Mocajuba: R$ 89

Belém - Paragominas: R$ 100

Belém - Salinópolis: R$ 78

Belém - São Caetano de Odivelas: R$ 32

Belém - Tucuruí: R$ 147

Belém - Vigia: R$ 28

Preço das passagens de Belém para capitais de outros estados

Belém - São Luís/MA: R$ 245

Belém - Brasilia/DF: R$ 420

Belém - Fortaleza/CE: R$ 600

Belém - São Paulo/SP : R$ 720

Belém - Rio de Janeiro/RJ: R$ 790

Além dos transportes rodoviários intermunicipais e interestaduais, o Dieese também pesquisou o preço dos transportes fluviais cobrados com saídas a partir do Terminal Hidroviário de Belém, atualmente, o valor cobrado gira em torno de R$ 60,00 (sem as taxas) para os destinos como Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)