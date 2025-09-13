Obras na maior Estação de Tratamento de Esgoto do Pará entram em reta final

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, considerada a maior do Pará, está em fase final de construção. Localizada às margens da bacia do Una, a unidade representa um dos mais significativos investimentos em saneamento básico do Estado, com recursos que ultrapassam R$ 134 milhões. A obra é parte fundamental da estratégia do Governo do Pará para ampliar a cobertura de esgotamento sanitário e garantir mais saúde e qualidade de vida à população.

O presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), coronel Dilson Júnior, realizou uma visita técnica ao canteiro de obras da ETE Una. Acompanhado por diretores, engenheiros da Companhia e representantes da construtora responsável, ele verificou de perto o andamento dos trabalhos e destacou a importância de acompanhar a execução de um projeto de grande impacto positivo para o saneamento em Belém.

“Assumimos o compromisso, junto ao governador Helder Barbalho, de acompanhar cada detalhe desta obra estratégica. A ETE Una é um marco no saneamento do Pará e demonstra, na prática, o empenho do governo em oferecer serviços que realmente fazem diferença no dia a dia da população. Estamos cada vez mais próximos de entregar esse projeto histórico para a cidade”, reforçou o presidente da Cosanpa, coronel Dilson Júnior.

Estruturas estratégicas

Atualmente, a ETE Una já alcançou 91% de execução, com a conclusão de estruturas estratégicas como a Unidade UASB, responsável por mais de 60% da eficiência do processo de tratamento e a finalização da subestação elétrica. Segundo a engenheira da Cosanpa, Susan Alves, essa unidade é fundamental para o funcionamento da ETE.

“A subestação já está em reta final de conclusão, e essa unidade vai interligar todo o sistema elétrico da ETE, como o acionamento das bombas e demais equipamentos da obra. Também estamos executando serviços na linha de escoamento, que vai interligar os sistemas, e é uma das principais estruturas da obra,” destacou a engenheira da Cosanpa.

Os trabalhos se concentram também na finalização da estrutura civil, ajustes e ligações de tubulação, instalações elétricas e de equipamentos, além de serviços de urbanização, drenagem e limpeza do canal de entrada da estação. A expectativa é de que, nas próximas semanas, o sistema esteja apto para iniciar a operação.

Ete Una evita o lançamento ina natura no rio Guamá

Com área total de 23.321,12 m² e capacidade para tratar até 475 litros de esgoto por segundo, a ETE Una vai beneficiar diretamente 90 mil moradores de 10 bairros de Belém. Além de evitar o lançamento de esgoto in natura no rio Guamá, a estação contribuirá para a recuperação da bacia hidrográfica e terá impacto positivo direto na saúde pública e na preservação do meio ambiente.

A entrega da ETE Una é um passo fundamental para que Belém avance no cumprimento das metas de universalização do saneamento. O projeto se soma ao conjunto de investimentos estratégicos do Governo do Pará que buscam preparar a capital para a COP 30, em novembro deste ano, quando a cidade será palco das principais discussões ambientais do planeta.

A estação de tratamento recebeu esse nome por estar localizada às margens do canal do Una, um dos mais importantes de Belém e que dá origem à bacia hidrográfica que corta diversos bairros da capital. A unidade foi projetada para tratar o esgoto sanitário, contribuindo com a despoluição da bacia, um dos patrimônios hídricos mais relevantes da cidade.