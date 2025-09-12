Operação 'Impulsus' mobiliza mais de 360 agentes em ações de saturação e choque operacional

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e demais órgãos dos sistemas estadual e municipal de Segurança deflagraram, na tarde desta sexta-feira (12/9), a Operação "Impulsus”, que mobiliza mais de 360 agentes em ações de saturação e choque operacional em Belém. A Operação tem o objetivo de conter e inibir a criminalidade com atividades preventivas e de orientação, a fim de garantir maior tranquilidade e percepção de segurança à população.

A presença ostensiva do Sistema Integrado de Segurança Pública e as ações planejadas de forma simultânea nos principais bairros de Belém são destaque na Operação, explica o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Nosso objetivo não é fazer qualquer outra fiscalização além daquelas que já fazemos diariamente com nosso efetivo ordinário, mas sim de, realmente, incomodar as ações criminosas, realizar abordagem às pessoas, identificar criminosos que possam estar fugindo da Justiça, fiscalizar estabelecimentos, bem como questões de poluição sonora. Vamos atuar também com a Operação 'Duas Rodas', que é aquela onde realizamos abordagem às motocicletas e aos veículos suspeitos, para que a gente possa dar à sociedade uma maior percepção de segurança, garantindo ordem e paz social. Nossa tropa está atuando de forma integrada. Aqui é bom fazer o registro, que são cerca de 360 policiais integrados do Estado, mas também com as forças de segurança do município, com a Guarda Municipal, para que a gente possa, cada um fazendo o seu trabalho, de forma integrada, entregar para toda a sociedade maior segurança”, ressaltou o titular da Segup.

Participam da Operação 367 agentes de segurança integrados, com o apoio de 102 viaturas, 66 motocicletas - destacando a reativação da Companhia de Moto Patrulhamento Tático da Rotam -, além de seis guinchos, uma viatura de resgate, uma viatura de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros Militar, e uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

VEJA MAIS

Prevenção e fiscalização

No âmbito da “Impulsus”, serão desenvolvidas três frentes de trabalho, pela manhã, à tarde e à noite, realizando de forma simultânea, em bairros previamente mapeadas pelas agências de inteligência do Estado, ações de policiamento ostensivo e patrulhamento aéreo, especialmente nos horários de retorno da população para casa, além de fiscalização e orientação de trânsito, e repressão aos delitos contra o patrimônio.

“Essa operação vai se estabelecer de forma integrada com os órgãos do Sieds. Cada um vai ter sua atribuição dentro da sua área. Quanto à Polícia Militar, nós estaremos com o policiamento ostensivo, atuando nos bloqueios realizando a saturação, e fazendo as abordagens. Isso pode eventualmente incomodar um pouco a sociedade de bem, mas a gente tem que abordar porque nem sempre conseguimos distinguir se aquele cidadão é de bem ou não durante o patrulhamento. Por isso, a gente vai abordar, desembarcar, pra que a gente tenha êxito na nossa missão. Nós estamos empregando aqui cerca de 360 policiais. Entre o nosso policiamento convencional e o nosso policiamento de missões especiais, utilizaremos também os equinos, as motocicletas, que são 66. Nesses dois dias, a ideia é levar para a sociedade mais tranquilidade, fazer demonstração de força, para que todos possam se sentir seguros”, informou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sérgio Neves.

Mais de 360 agentes participam da Operação "Impulsus" em Belém para reforçar a segurança. (Raphael Luz/Agência Pará)

Operações integradas

Dentro da Operação estão sendo desencadeadas também as operações “Tolerância Zero” e “Duas Rodas”, com monitoramento, orientação e fiscalização de veículos em geral, e ainda nos estabelecimentos comerciais, incluindo casas de shows, bares e restaurantes. Também haverá combate à exploração sexual, inclusive infantojuvenil, importunação sexual e violência de gênero. As atividades garantem segurança e proteção de quem busca lazer no final de semana.

“Polícia Civil entra com apoio à Polícia Judiciária nessa Operação, onde vamos entrar com as equipes especializadas, aquelas que fazem a prevenção contra crimes praticados contra adolescentes. Também vamos atuar na prevenção da diversão noturna e fazendo abordagens de pessoas com mandado de prisão que devem ser cumpridos. E também atuamos junto às ações na rua. Caso ocorra alguma prisão pela Polícia Militar haverá apresentação na Seccional, para que o delegado faça os procedimentos cabíveis”, destacou o delegado-geral de Polícia Civil, Raimundo Benassuly.

Torcidas organizadas e ordem pública

Os agentes atuarão ainda no enfrentamento à violência desencadeada por torcidas organizadas e no ordenamento público, com retirada de ambulantes e demarcação de vagas de estacionamento, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém.

“Nós temos aqui a primeira grande operação dos dois sistemas, atuando de forma integrada, o Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema de Segurança Pública de Belém, que foi instituído esse ano. Desta forma, nós teremos no Sistema Municipal de Trânsito, a Guarda Municipal e a Ordem Pública atuando em sinergia com as forças estaduais, cada um dentro da sua atribuição. Vamos intensificar a parte preventiva e ostensiva, e ainda as ações de ordenamento e fiscalização de trânsito integradas com o pessoal do Detran. E tudo isso reorganizando os espaços urbanos, reforçando a prevenção à criminalidade, organizando a ocupação dos espaços da capital, para somar no combate à criminalidade e na Ordem Pública”, informou o secretário municipal de Segurança, Luciano de Oliveira.

Em diversos pontos de Belém estão sendo feitas barreiras de fiscalização para averiguação de veículos irregulares, em especial motocicletas que estejam descumprindo as normas e as leis de trânsito.

Frentes de ação

A primeira frente de ação foi iniciada às 9h desta sexta-feira (12), em frente ao Espaço São José Liberto, e contou com ações de prevenção nos pontos de ônibus e nos colégios da área, a fim de garantir a segurança do deslocamento das pessoas para o trabalho e no retorno das aulas.

As ações de saturação e choque operacional prosseguem até a madrugada, com rondas, patrulhamento aéreo e acompanhamento da movimentação do público nos estabelecimentos comerciais e de entretenimento. Agentes do Centro Integrado de Operações da Segup, o Ciop, acompanham a movimentação da população e das equipes policiais por meio de videomonitoramento pelas câmeras de segurança instaladas pela cidade.

A Operação ocorre em toda a capital paraense, e conta com a participação das polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Graesp, Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém, e Guarda Municipal.