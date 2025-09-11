Comitiva do BNDES avalia positivamente ritmo das obras da COP 30 realizadas pelo Governo do Pará

Uma comitiva composta por representantes do Governo do Pará e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizou, na nesta segunda (8) e terça-feira (9), visita técnica às obras da COP 30 financiadas pela instituição em Belém.

A comitiva do BNDES visitou obras de macrodrenagem com saneamento dos canais Caraparu, União, Martir e Murutucu, e os canais já finalizados e entregues da Timbó, Cipriano Santos, Gentil, Leal Martins e o Vileta.

"As obras que acompanhamos em Belém estão avançando em ritmo muito positivo, dentro do cronograma, e já mostram o impacto que terão para mais de 500 mil pessoas da região. Esses investimentos não são apenas para a COP30, mas um verdadeiro legado de infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para a cidade", destacou Pedro Iootty, engenheiro do BNDES.

Outra obra de responsabilidade do banco federal que foi vistoriada foi o Parque Linear da Tamandaré, com 95% concluído. O espaço terá 1.344 metros e será uma grande área de lazer e contemplação para a população. Além disso contará com quiosques, playground para as crianças, arborização ao longo do parque e obras de infraestrutura, saneamento urbano e drenagem que irão reduzir os alagamentos na região.

“Essas visitas foram importantes, o que mostra o tamanho da intervenção e da parceria do Governo do Pará com o BNDES aqui em Belém. São intervenções em áreas periféricas, que transformam a vida das pessoas na ponta, o que confirma que esta parceria é muito importante”, afirmou Pedro Iootty.

O Terminal Hidroviário de Belém, com 78% das obras concluídas, também recebeu vistoria do grupo de trabalho do banco federal. Durante a COP 30, o terminal será utilizado como lobby para os navios-hotel que receberão participantes do evento. Após a conferência, o espaço se consolidará como um hub estratégico para o turismo na Amazônia. Já os cruzeiros contratados pelo governo federal ficarão ancorados no Porto de Outeiro.

O Governo do Estado realiza cerca de 30 obras estruturantes na Região Metropolitana de Belém em preparação para a COP 30 nos eixos de desenvolvimento urbano, turismo, mobilidade e macrodrenagem com saneamento. O orçamento destas ações é de R$ 4,5 bilhões, e parte deste montante foi obtida junto ao BNDES - o restante é proveniente do Tesouro do Estado, Itaipu Binacional e Caixa Econômica.