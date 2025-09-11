Comitiva do BNDES avalia positivamente ritmo das obras da COP 30 realizadas pelo Governo do Pará
Grupo de trabalho do banco financiador fez visita técnica às principais obras de macrodrenagem com saneamento em Belém, que vão beneficiar mais de 500 mil pessoas
Uma comitiva composta por representantes do Governo do Pará e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizou, na nesta segunda (8) e terça-feira (9), visita técnica às obras da COP 30 financiadas pela instituição em Belém.
A comitiva do BNDES visitou obras de macrodrenagem com saneamento dos canais Caraparu, União, Martir e Murutucu, e os canais já finalizados e entregues da Timbó, Cipriano Santos, Gentil, Leal Martins e o Vileta.
"As obras que acompanhamos em Belém estão avançando em ritmo muito positivo, dentro do cronograma, e já mostram o impacto que terão para mais de 500 mil pessoas da região. Esses investimentos não são apenas para a COP30, mas um verdadeiro legado de infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para a cidade", destacou Pedro Iootty, engenheiro do BNDES.
Outra obra de responsabilidade do banco federal que foi vistoriada foi o Parque Linear da Tamandaré, com 95% concluído. O espaço terá 1.344 metros e será uma grande área de lazer e contemplação para a população. Além disso contará com quiosques, playground para as crianças, arborização ao longo do parque e obras de infraestrutura, saneamento urbano e drenagem que irão reduzir os alagamentos na região.
“Essas visitas foram importantes, o que mostra o tamanho da intervenção e da parceria do Governo do Pará com o BNDES aqui em Belém. São intervenções em áreas periféricas, que transformam a vida das pessoas na ponta, o que confirma que esta parceria é muito importante”, afirmou Pedro Iootty.
O Terminal Hidroviário de Belém, com 78% das obras concluídas, também recebeu vistoria do grupo de trabalho do banco federal. Durante a COP 30, o terminal será utilizado como lobby para os navios-hotel que receberão participantes do evento. Após a conferência, o espaço se consolidará como um hub estratégico para o turismo na Amazônia. Já os cruzeiros contratados pelo governo federal ficarão ancorados no Porto de Outeiro.
O Governo do Estado realiza cerca de 30 obras estruturantes na Região Metropolitana de Belém em preparação para a COP 30 nos eixos de desenvolvimento urbano, turismo, mobilidade e macrodrenagem com saneamento. O orçamento destas ações é de R$ 4,5 bilhões, e parte deste montante foi obtida junto ao BNDES - o restante é proveniente do Tesouro do Estado, Itaipu Binacional e Caixa Econômica.
