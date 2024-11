Novos tomógrafos garantem assistência à saúde com exames especializados nos Hospitais Regionais

Os novos equipamentos de tomografia entregues pelo Governo do Pará aos Hospitais Regionais estão fortalecendo a capacidade diagnóstica com exames de imagem de alta qualidade à população paraense. Com investimento de R$ 1 milhão, essas aquisições são um passo decisivo assegurar a assistência à saúde pública pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, oportunizando mais de 27 mil atendimentos realizados à população.

Os hospitais beneficiados incluem unidades em Paragominas, Itaituba, Salinópolis, Santarém, Redenção e Altamira, com destaque para o impacto imediato na redução da fila de espera por exames importantes. Os novos tomógrafos oferecem imagens de alta resolução e são projetados para garantir conforto a pacientes de diferentes biotipos, refletindo um compromisso do estado com a inclusão e acessibilidade no atendimento médico.

A distribuição estratégica de tomógrafos pelas regiões de integração do estado não apenas desafoga a demanda por exames diagnósticos em Belém, mas também democratiza o acesso a tratamentos de saúde de alta qualidade, essencial para o avanço das condições de vida da população paraense.

Distribuição e Impacto dos Novos Tomógrafos:

- Hospital Regional Público do Leste (Paragominas): Desde agosto de 2024, com 2.664 atendimentos realizados.

- Hospital Regional do Tapajós (Itaituba): Operacional desde junho de 2024, com 5.747 atendimentos.

- Hospital Regional Dr. Olímpio Cardoso (Salinópolis): Recebeu seu primeiro tomógrafo público em julho de 2024, realizando até agora 1.766 atendimentos.

- Hospital Regional do Baixo Amazonas (Santarém): Beneficiado com um equipamento de 128 canais no final de julho de 2024, contabilizando 3.024 atendimentos.

- Hospital Regional Público do Araguaia (Redenção): Equipado com um tomógrafo Philips Access TC desde junho de 2021, realiza até 1.200 exames mensais.

- Hospital do Castelo dos Sonhos (Altamira): Ainda aguardando a finalização dos ajustes para começar a operar.

Edney Pereira, secretário adjunto deq Gestão Administrativa, destacou: "Cada tomógrafo entregue representa um grande investimento para a saúde pública do Estado, que traz como retorno um diagnóstico preciso e adequado durante o tratamento médico. É mais um compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população, sendo um elemento chave na construção de um sistema de saúde que atenda às necessidades de todos."

Entre os beneficiados está Lisboa Neuton Costa, um paciente oncológico de 58 anos, natural de Itaituba, que expressou seu alívio: “Eu esperava por esse exame há muito tempo e consegui fazer aqui no Hospital Regional do Baixo Amazonas. Agora é aguardar o resultado, fico na expectativa para apresentar ao médico e poder fazer meu tratamento.”