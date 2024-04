Pará tem mais de 40 obras para ampliar atendimento hospitalar pelo SUS

Se antes a população do interior do Pará necessitava se deslocar até a Região Metropolitana de Belém para realizar consultas, exames, tratamentos e cirurgias, com o avanço na ampliação da rede de hospitais garantida pelo Governo do Pará – muitos já entregues e outros em obras - esse cenário na saúde pública estadual se transformou de forma significativa nos últimos cinco anos.

O objetivo também é fortalecer a descentralização dos serviços, chegando ao maior número de municípios paraenses, por meio de convênios firmados com prefeituras, que resultam em construções ou reconstruções de hospitais municipais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Atualmente, mais de 40 obras em unidades de saúde, estaduais e municipais, estão em andamento, por iniciativa do Governo do Pará, segundo dados do Departamento de Engenharia, Saneamento e Saúde Ambiental (Desam), da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Entre os que mais se aproximam da conclusão das obras estão o Hospital Público da Mulher e o Pronto Socorro da Augusto Montenegro, ambos em Belém, já com 92% de conclusão das obras.

Nas regiões - No interior, há várias frentes de trabalho. Da gestão estadual, prosseguem as construções das policlínicas de Breves (Marajó), Marabá (Sudeste) e Santarém e Altamira (Oeste), além da reforma e ampliação do Hospital Regional de Cametá, no Baixo Tocantins. Em Tucuruí, também no sudeste paraense, o governo ergue um novo hospital regional, que levará atendimento especializado.

“No hospital municipal é onde o paciente recebe o primeiro atendimento. Por isso, é fundamental garantir que esses espaços sejam acolhedores, humanizados e seguros. Os investimentos por parte do governo do Estado e da Secretaria de Saúde chegam para garantir a construção, ampliação, reformas e revitalização dos hospitais municipais, que também contribuem para a descentralização dos atendimentos nos hospitais regionais”, ressalta Ivete Vaz, titular da Sespa.

Nesse sentido, o Governo assegura investimentos nas seguintes obras: reestruturação do Hospital Municipal de Novo Progresso (Sudoeste); reestruturação e ampliação do Hospital Municipal Celso Leão, em Ananindeua (Região Metropolitana de Belém); reestruturação e ampliação do Hospital Municipal de Monte Alegre (Oeste); revitalização do Hospital Municipal de Curralinho (Marajó); construção da Maternidade Municipal de Itaituba (Sudoeste); conclusão da segunda etapa de ampliação e reforma da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos (Oeste); reestruturação e ampliação do Hospital Municipal de Nova Ipixuna (Sudeste); ampliação do Hospital Municipal de Medicilândia (Oeste) e construção do Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia (Sudeste).

Obras em parceria - Obras que têm contrapartida do Governo do Pará prosseguem em Santana do Araguaia (Sul), com a reestruturação da Maternidade Municipal; reestruturação e adequação do Centro de Saúde de São João da Ponta (Nordeste); revitalização do Hospital Municipal de São Domingos do Capim (Nordeste); reestruturação e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento de Saúde de Xinguara (Sudeste); revitalização Hospital Municipal de Oeiras do Pará (Marajó); primeira etapa da Construção de Ambulatório Médico Especializado (AME), em Bonito (Nordeste); reestruturação e ampliação do Hospital Municipal de São Caetano de Odivelas (Nordeste) e a construção do Hospital Materno Infantil de Altamira (Oeste).

Os dados do Desam também incluem as obras em Colares (Nordeste), com a reforma da Unidade Mista; a construção do Hospital Menino Jesus, em Oriximiná (Oeste); reestruturação do Hospital Municipal Menino Deus, em Soure (Marajó); obras de adequação de infraestrutura da Unidade Mista de Saúde de Aveiro (Oeste); construção de três Unidades Básicas de Saúde em Muaná (Marajó); construção de Centro de Atenção Materno Infantil, em Breves (Marajó); revitalização do Hospital Municipal de São João do Araguaia (Sudeste); construção do Hospital Municipal de Gurupá (Marajó); reestruturação e ampliação dos hospitais municipais de Itupiranga (Sudeste), Rurópolis e Trairão (Oeste) e as construções do hospitais municipais de Moju (Baixo Tocantins), Uruará (Oeste) e Mocajuba (Baixo Tocantins).

Há ainda construções em andamento em Redenção (Sul), com a reestruturação dos hospitais municipais Pedro Paulo Barcauí e Iraci Machado de Araújo; a primeira etapa dos blocos 1 e 2 do Hospital Municipal de Eldorado do Carajás (Sudeste); a revitalização do Hospital Municipal São Bento, em Abaetetuba (Baixo Tocantins); as reestruturações dos hospitais municipais de Porto de Moz (Oeste) e São Francisco de Assis, em Santana do Araguaia (Sul) e a manutenção geral, adaptação e ampliação do Hospital Municipal de Almeirim (Noroeste), além da construção de anexos.

Com informações da Secom