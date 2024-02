Hospitais regionais descentralizam atendimentos e fortalecem rede de saúde estadual

Se antes os paraenses precisavam se deslocar até a Região Metropolitana de Belém para poder realizar consultas, tratamentos, cirurgias ou exames, com o fortalecimento da rede estadual de saúde por meio dos hospitais regionais, essa realidade está em transformação. Moradora de Goianésia do Pará, a aposentada Maria Oneide Lima, 61 anos, que é paciente renal, não precisa mais fazer longas viagens em busca de cuidados médicos. Ela foi uma das primeiras usuárias do serviço de hemodiálise implantado pelo Governo do Pará, em 2019, no Hospital Regional do Sudeste Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá.

"Sou imensamente grata pelo serviço de hemodiálise oferecido aqui do Regional. O atendimento é simplesmente excepcional, com uma equipe tão dedicada e humanizada que faz toda a diferença no meu tratamento. Além disso, pelo fato do hospital estar tão próximo da minha cidade, posso ir e voltar no mesmo dia, o que torna tudo muito mais cômodo e menos cansativo para mim. É realmente um alívio não ter mais que enfrentar viagens longas e cansativas até a capital. Sou muito grata por isso", destaca.

O Hospital Regional do Sudeste é referência em procedimentos de média e alta complexidade para mais de um milhão de pessoas em 22 municípios da região.

O motorista de caminhão Luís Carlos Soares, 56 anos, morador de Marabá, precisou fazer um cateterismo, em janeiro deste ano, no Centro de Hemodinâmica do HRSP. "Agradeço a Deus por ter feito isso aqui mesmo, em Marabá. Ter acesso a cuidados de alta qualidade em um local tão próximo da minha residência me trouxe muita tranquilidade, pois contei com o apoio de meus familiares, voltei no mesmo dia para casa e não precisei ir até Belém. Isso me dá confiança para prosseguir com meu tratamento. Sinto-me verdadeiramente abençoado por contar com uma equipe médica tão competente e recursos tecnológicos avançados aqui mesmo, na minha região", conta.

Com o compromisso de fortalecer a descentralização dos serviços de saúde no Pará, desde 2019, o Governo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), já entregou sete hospitais no estado: Hospital Regional Dr. Abelardo Santos; Hospital Regional Público de Castanhal; Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba; Hospital Regional Público do Caetés, em Capanema; Hospital Público Geral Castelo dos Sonhos; Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa, em Abaetetuba, e, mais recente, o Hospital Regional da PA 279, em Ourilândia do Norte.

Rio Maria

Também no sudeste paraense, no último dia 24 de janeiro, o Governo do Estado entregou o novo Hospital Regional de Rio Maria – Dr. Edvair Vilela de Queiroz, com 37 leitos divididos em clínica cirúrgica, ortopedia e traumatologia cirúrgica, ginecologia, obstetrícia, pré-parto, parto e pós-parto e leitos de estabilização. O governador do Estado, Helder Barbalho, considerou a entrega como um marco para a região. “É um momento histórico em que Rio Maria passa a ter um dos mais modernos equipamentos de saúde do Brasil. Devemos festejar mais essa conquista para a rede de saúde estadual”, pontua.

Castanhal

Em março de 2023, a população do nordeste paraense ganhou um novo setor de quimioterapia e uma agência transfusional do Hospital Regional de Castanhal (HRC). O espaço possui 27 poltronas para realização dos procedimentos quimioterápicos para tratamento de câncer. Entre os atendimentos, são realizadas terapia-alvo, hormonioterapia, imunoterapia, terapia endovenosa e quimioterapia oral. Em dezembro, o governo do Estado já havia entregado o Centro de Hemodiálise da unidade, com 22 novas máquinas e capacidade para 66 sessões diárias, de segunda a sábado, somando um total de 1.716 por mês. O Centro atende pacientes de 38 municípios do Pará.

Itaituba

O Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, se tornou referência no oeste do Pará em cirurgia para controle da epilepsia. O procedimento, que custa mais de R$ 200 mil na rede particular, é custeada 100% pelo Sistema Único de Saúde por intermédio do Governo do Pará, e tem por objetivo implantar no paciente um dispositivo que permite enviar estímulos para o cérebro, bloqueando a ação irritativa nas crises convulsivas.

Obras

O ano passado foi marcado pelo início das obras de ampliação do Hospital Regional de Cametá (HRC), no Baixo Tocantins. Com um investimento de quase R$ 40 milhões. Com a ampliação, a unidade terá 10 leitos de UTI Adulto, 10 leitos de UTI Pediátrica e 10 leitos de UTI Neonatal e aumentará a capacidade para mais 60 novos leitos, disponibilizando 120 leitos de clínica médica, clínica cirúrgica, pediátricos e obstétricos. Também serão ampliados o setor de urgência e emergência e o centro cirúrgico também contará com o atendimento para hemodiálise.

As obras de reconstrução e ampliação do Hospital Geral de São Caetano de Odivelas, no nordeste paraense, avançam. Resultado de um investimento de R$ 15,5 milhões do governo do Estado, o projeto prevê a implantação de mais dez leitos clínicos e um leito de isolamento, aumentando para 30 o número de leitos de internação, divididos em Clínica Médica, Clínica Pediátrica, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica e três quartos para o pré-parto, o parto e o pós-parto, (PPP) sendo um com banheira, além de quatro leitos de atendimento de emergência e seis leitos de observação.

Hemocentros

O Estado já entregou seis novos Centros de Hemodiálise no Pará: no Hospital Regional Público do Marajó; no Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba; no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá; no Hospital Santa Rosa, em Abaetetuba; na Policlínica de Tucuruí e na Policlínica do Caetés, em Capanema.