Policlínica de Tucuruí completa um ano com mais de 200 mil serviços realizados

Antes, quando precisava de consulta médica, Eunice Cunha Lopes tinha de sair de Goianésia do Pará, na região sudeste, até a capital, Belém. Mas, desde a implantação da Policlínica Lago de Tucuruí, em 24 de junho de 2022, essa distância ficou bem menor. “É um grande privilégio termos esse espaço aqui. Evita o transtorno desse deslocamento todo para fazermos nossos atendimentos”, diz.

Com a proposta de ampliar a oferta especializada em saúde pública, a unidade tem a capacidade de atender a população dos sete municípios da Região de Integração Lago de Tucuruí: Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Tucuruí e Jacundá. E é justamente dessa última cidade que Eva Lopes veio para trazer o sobrinho. “Viemos para uma consulta com a neuropediatra. Tudo ficou mais fácil e rápido”, celebra.

À disposição do usuário, estão 33 especialidades médicas, seis não médicas, além de exames e serviço de hemodiálise. O Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro do Autismo (Natea) também tem uma área de atuação dentro do ambulatório.

Em um ano, 201.547 atendimentos foram realizados. Isso significa que 24.385 pacientes passaram por consultas com médicos; 8.136 passaram pela equipe multi, que são fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e enfermeiros assistenciais; 116.401 exames foram feitos; 47.430 diálises foram aplicadas. A Poli de Tucuruí, gerenciada pelo Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Sespa, oferece ainda procedimentos tipo biópsia de mama e de colo de útero. Entre junho de 2022 e 2023, foram 70 desses exames especializados.

Pelo Núcleo de Atendimento Transtorno do Espectro Autista (Natea), 5.128 atendimentos foram registrados, sendo a maior parte deles voltada à especialidade de neuropediatria. Wallison Lima foi um desses pacientes acolhidos pelo profissional neuropediatra. “Eu trouxe meu filho para ser consultado. Agradeço pela facilidade do acesso, da logística, do transporte. Tudo melhorou”, disse.

Para Francisco Amud, diretor-executivo, a Policlínica está em festa. “Ficamos extremamente lisonjeados em poder fazer a diferença na vida dos moradores da cidade e regiões próximas. Os números nos mostram que os usuários procuram, confiam na nossa equipe, no nosso serviço”, ressalta.

Acompanhando de perto a evolução ao longo desse um ano, Rômulo Rodovalho, titular da Sespa, fica motivado. “Isso só prova o quanto essa proposta de descentralização é fundamental. Mais pessoas com acesso à saúde de qualidade, mais pessoas cuidando de si, buscando assistência”, comemora.

Serviço

O funcionamento da Policlínica Lago de Tucuruí é de segunda a sexta-feira, das 07 às 19h. O serviço de hemodiálise também funciona aos sábados, em dois turnos. A unidade fica na Avenida Raimundo Veridiano Cardoso, nº 1008, no bairro Santa Mônica, e o funcionamento é realizado 100% gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).