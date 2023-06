Ensaio fotográfico aumenta autoestima e promove bem-estar de gestantes em gravidez de risco em Belém

Para melhorar a autoestima e trazer outros benefícios ao bem-estar de pacientes do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC) durante um momento tão marcante, o setor de obstetrícia da instituição realiza desde 2021 o “Ensaio fotográfico em gravidez de alto risco”, para gestantes que estão internadas no local. Para acompanhar o clima junino, duas pacientes diagnosticadas com Cardiopatia Congênita Complexa - anormalidade na estrutura ou função do coração que surge nas primeiras oito semanas de gestação – fizeram, no dia 13 deste mês, o ensaio na área externa do hospital.

A psicóloga responsável pelo projeto, Ivone Barbosa, explica que o projeto começou a partir de um atendimento beira leito, de uma grávida com cardiopatia fetal grave - problemas decorrentes de malformações na estrutura do coração durante a fase de desenvolvimento do embrião - que foi informada sobre a urgência de fazer cesárea. Abalada psicologicamente, a gestante conversou com os profissionais de saúde do HC e contou sobre os planos que tinha de fazer o enxoval do bebê, além de outros sonhos no período da gestação. Um desses anseios era, justamente, um book de gestação.

Ivone Barbosa, psicóloga responsável pelo projeto, explica que a ideia dos ensaios fotográficos surgiu a partir de atendimento a beiro leito, em 2021, no HC. (Igor Mota / O Liberal)

Segundo a idealizadora do ensaio, a ideia é eternizar o momento da gravidez das pacientes e trazer benefícios à saúde dessas mulheres que passam por um momento tão delicado. “Ela (paciente) já estava quase dois meses internada e, como o bebê já estava entrando em sofrimento, foi necessário fazer uma cesárea. Ela planejou muita coisa para essa gravidez, mas acabou sendo completamente ao contrário do que ela tinha imaginado. Foi que eu disse: ‘que tal fazermos umas fotos aqui no hospital?’. Uma outra paciente, de Abaetetuba, que estava perto de nós, deu apoio para o projeto. Depois fomos para a enfermaria e começamos a fazer as fotos”, relata Ivone.

“Aquele momento que era de dor e incerteza, por conta do parto, mudou completamente. Levamos as roupas dela, que fica na portaria, trouxemos maquiagem e fizemos até making of desse ensaio. Foi um momento significativo para elas. Um dos objetivos do projeto é exatamente eternizar esse momento da maternidade, ficar de lembrança e melhorar a autoestima e autocuidado”, acrescenta.

Para Rosiane Monteiro Silva, as fotos tiverem uma emoção a mais ao serem feitas ao lado da filha e do marido. (Igor Mota / O Liberal)

Sonho

Rosiane Monteiro Silva, 25 anos, foi uma das gestantes que participou das fotos. Grávida de oito meses à espera do Kaleo Ravi, ela conta que sempre sonhou em ter um ensaio fotográfico na gestação, mas por conta dos problemas na gravidez, este desejo não foi possível ser concretizado. Até que recebeu o convite do setor de obstetrícia.

Agora, com o sonho realizado, as fotos tiveram uma emoção ainda mais especial. Isso porque foram feitas na companhia da filha dela de 12 anos e do marido, Kenyson Mesquita Barbosa, 26, com quem está há mais de sete anos e aguarda o primeiro filho do casal. Um momento único para Rosiane, onde a família vestiu roupas juninas e se tornou uma ocasião divertida.

“Eu não tive tempo de fazer meu ensaio de foto, o que me deixou muito triste. Até a Ivone (psicóloga) me apresentou o projeto e achei muito interessante. Me senti bem acolhida. Não imaginava que dentro do hospital ia ter esse apoio do ensaio fotográfico”, disse a paciente, que está há dois meses internada no hospital.

Para Kenyson, a felicidade de ver um projeto assim feito por um hospital não foi só apenas para a esposa. “Não esperávamos um ensaio de foto. Era nosso plano desde o início da gravidez, porém, como pensávamos que ela só fosse sair do hospital quando tivesse o bebê, não sabíamos se íamos fazer ou não. Depois do convite do ensaio de fotos ficamos realizados”, contou o marido bastante animado.

Mariane Alves Gomes, 27 anos, não conseguiu esconder a ansiedade à espera da primeira filha, a Helena Vitória. (Igor Mota / O Liberal)

Mariane Alves Gomes, 27 anos, está grávida de seis meses da Helena Vitória, que será sua primeira filha. Ela participou das fotos depois de Rosiane, também vestida com roupas juninas. “Já estou internada aqui (HC) faz um mês e ter esse momento (ensaio) é bom. Me faz muito bem”, contou sem negar a ansiedade pelo nascimento da bebê.