Mulher vai a hospital com gripe forte, descobre que está grávida e dá à luz a um bebê de 3,7 kg

Nesta quinta-feira (22), uma jovem de 26 anos, deu entrada a um hospital com suspeita de de pneumonia, descobriu que estava grávida e deu a luz a um bebê de 3,7 kg e medindo 49 cm.

Com a barriga pequena, mas sentindo dores no peito, dificuldade para respirar e um resfriado mais forte, Stefane Silva buscou atendimento médico em um hospital público de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ao passar pelo raio-x e um ultrassom, os médicos alertaram sobre a gravidez.

“Eu fui rapidinho no hospital, pensava que ia fazer um exame e depois poderia voltar ao trabalho, mas os médicos me disseram que estava grávida de 39 semanas. Foi uma surpresa, fiquei em choque! Em seguida já me internaram, passei a noite no hospital e na manhã seguinte dei à luz ao Theo”, narrou.

VEJA MAIS

A mãe do pequeno Théo - que chegou ao mundo saudável - já é mãe de mais outras duas crianças, uma menina de 12 anos e um garoto de 6 anos. Ela disse que não planejava ter outro filho, porque fazia uso de contraceptivos e que passou os últimos meses sem sequer desconfiar da gravidez.

“Eu tomava anticoncepcional contínuo, sempre certinho, que emendava uma cartela na outra, por isso não tinha menstruação. Não sentia nada. Não imaginei que estava grávida de nove meses! Me divorciei faz dois anos, nunca pensei em ter filho agora”, contou.

Em janeiro desse ano, Stefane conta que ficou 40 dias internada depois de ter sido picada por uma aranha.“Fiz cirurgia, exames, fiquei internada e não apareceu nada que indicasse gravidez. Estava tudo tranquilo”, relembrou.

Após o incidente com a aranha, a cabeleireira passou a tomar bastante remédios, incluindo antibióticos, que acabaram dando um inchaço no corpo e nos últimos meses ela percebeu que engordou alguns quilos, mas nada alarmante. A surpresa deixou médicos, familiares, amigos e colegas de trabalho surpresos, porque passaram os últimos meses convivendo com Stefane e nem eles notaram a gravidez.

Com a família ampliada, Stefane diz que acha que a família está de bom tamanho e vai tomar outras medidas para evitar uma nova gestação.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).