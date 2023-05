Mulher descobre gravidez de sêxtuplos: "Foi um grande susto"

Dois dias antes do dia das mães deste ano, Quezia Romualdo, de 29 anos, descobriu que estava grávida de sêxtuplos. A surpresa veio durante um exame de ultrassom rotineiro, para saber se tudo estava indo bem com a gestação.

Quezia e o marido, o marceneiro Magdiel Costa, 31, já são pais de uma menina de 4 anos. Eles afirmam que o resultado do exame foi uma grande surpresa. "Foi um grande susto. Quando a médica começou a fazer o exame, eu vi dois bebês. Mas aí ela disse: 'peraí que eu tô vendo mais um aqui, e tem outro, e mais um'. Eu comecei a ficar nervosa, tremendo. Só conseguia pensar: 'tá de brincadeira né?'", contou Quezia.

Magdiel disse que chegou a passar mal ao descobrir que seria pai de mais seis crianças. "Quando começou o exame, eu já tinha visto uns três ali. Mas aí a médica falou: 'calma que tem mais'. Aí ela começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que ela falou seis eu até passei um pouco mal, a pressão caiu. Saí da sala, depois voltei e perguntei se ela tinha certeza. Aí a médica colocou pra gente ouvir todos os 6 coraçõezinhos, um por um", relatou.

No desespero ao saber da notícia, a nova mamãe de sêxtuplos disse que chegou até a pensar em sair correndo da sala da médica. "Eu queria ir embora dali. Passou muita coisa na minha cabeça. Foi um turbilhão de emoções, um baque muito grande. Eu fui lá pra ver só um bebê e descobri 6. A minha vida mudou radicalmente depois disso", comentou.

Quezia afirma, ainda, que a gravidez foi planejada, uma vez que a filha mais nova do casal falava que queria ter um irmão. "Foi tudo natural. A gente já estava tentando há uns oito meses. Eu descobri a minha gravidez no final de abril. Fiz vários testes, até no laboratório. Até então, eu estava tranquila. Mas depois de saber dos 6 bebês, foi um susto muito grande".