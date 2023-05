Após rumores, MC Mirella confirma gravidez do primeiro filho com Dynho Alves

Aos 24 anos, a cantora MC Mirella confirmou a tão esperada notícia de que está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor e dançarino Dynho Alves, de 27 anos. Em uma publicação nas redes sociais, o casal compartilhou a alegria da nova fase de suas vidas. "Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!", afirmaram. Dynho também usou seu perfil para celebrar o momento, e escreveu: "Felicidade que não cabe no meu coração".

Anteriormente, a cantora havia reagido aos rumores de uma gravidez. Em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (11), Mirella publicou um vídeo dançando ao som de uma de suas músicas - 'Bem Plena', gravada por ela - que diz em certo trecho "eu não tô ligando para o que tão falando", e levantou a blusa para exibir a barriga, desmentindo os boatos.

Além disso, Mirella chamou a atenção para seu conteúdo adulto no OnlyFans, respondendo à curiosidade dos seguidores sobre sua vida pessoal. "Para aqueles que querem saber sobre minha vida, por favor, cliquem no link. Beijos, assinem", ironizou. Em seguida, compartilhou um funk com a dra. Adélia, ex-participante do reality show Big Brother Brasil, que também é sua advogada. O texto acompanhando o vídeo dizia: "em processo".