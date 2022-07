Dynho Alves perde a paciência com apresentador em gravação: ‘Vacilão do caral**’

O produtor de conteúdo adulto Dynho Alves perdeu a paciência durante entrevista ao podcast “Eu Fico Loko”, apresentado por Lucas Selfie e Christian Figueiredo, nesta terça-feira (5).

Ao comentar sua participação no reality show “A Fazenda”, o dançarino revelou que não se arrependeu de nada do que fez. Mas ele foi provocado pelo apresentador Christian Figueiredo, que insinuou que o ex-Peão teve um envolvimento com a participante Sthe Matos. Na época, Dynho era casado com MC Mirella fora do programa.

“Montaram uma novela das nove. Você está querendo dizer que eu traí e fiz uma m**** lá dentro, é isso?”, disse ele, irritado.

O clima esquentou ainda mais no final quando Dynho revelou que vai gravar conteúdo adulto com a ex-”BBB”, Lumena Aleluia. “Isso aí, OnlyFans com a Lumena”, disse Christian.

“Vou gravar com a sua mulher, seu vacilão do ca*****”, disse Dynho.

Christian chegou a se levantar da mesa, mas a imagem foi cortada e a transmissão do programa na internet, encerrada.

Há menos de um mês em uma plataforma adulta, Dynho Alves já conseguiu faturar R$500 mil. O ex-“A Fazenda” possui mais de 16 mil curtidas no perfil e 35 posts, incluindo 20 vídeos. Dynho estreou na plataforma no final de maio e se manteve entre os conteúdos mais acessados.