Mulher descobre que estava grávida ao dar à luz em banheiro

Maria Cristina Rodrigues, de 37 anos, teve uma grande surpresa na última quinta-feira (19). Ela procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Goiás, com dores na barriga. Só que pra sua surpresa, ela já estava em trabalho de parto, dando à luz no banheiro do local. Só neste momento, ela descobriu que estava grávida.

A mãe e a bebê, batizada de Ana Vitória, estão internadas, mas passam bem. Maria Cristina disse que em nenhum momento desconfiou da gestação, levou um susto: “Achei que ia sair qualquer coisa, menos uma menina. Eu me assustei. Meu menino correu e chamou a enfermeira para pegá-la. Eu não esperava”.

Emocionada, a mulher ainda conta: “Graças a Deus, não aconteceu nada, estou tomando os remédios. É um presente de Deus”.