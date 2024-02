Mamografia: hospital regional oferece exame na região sudeste do Marajó

Na semana em que é comemorado o Dia Nacional da Mamografia, o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM) faz um alerta para a importância da prevenção, o exame é fundamental para identificar a existência de sinais de câncer nas mamas, como nódulos ou calcificações. Em 2023, a unidade hospitalar realizou mais de mil mamografias no município de Breves, no Arquipélago do Marajó.

Elizabeth Corrêa, supervisora de atendimento do hospital, explica que o acesso aos exames de mamografia na unidade hospitalar, que possui uma meta mensal de até 260 mamografias, é realizada por meio da Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). O HRPM dispõe de assistência de média e alta complexidade, para mais de 325 mil habitantes do sudoeste marajoara, moradores dos municípios de Anajás, Bagre, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

“O Regional do Marajó atende os usuários dos municípios do 8º Centro Regional de Saúde (CRS), compreendendo sete cidades. As usuárias devem agendar o exame de mamografia, sendo necessário realizar, primeiramente, uma consulta com um médico ou enfermeiro em uma unidade de saúde desses municípios, onde é feita uma avaliação clínica e, caso seja identificada a necessidade desse exame, o profissional solicita a mamografia para essas pacientes, na Central de Regulação ou, muitas das vezes, no próprio Posto de Saúde, agendando o exame. Feito isso, essa paciente receberá um comprovante do agendamento, contendo a data e o horário que ela deverá comparecer no hospital”, conta.

Isabel Maria da Costa,64 anos, conta que não descuida do cuidado com a prevenção. “Esse exame é importante para as mulheres, atuando na prevenção do câncer na mama, verificando a existência de algum nódulo. Conheço a campanha do 'Outubro Rosa', direcionada à prevenção do câncer e que traz esse tema à tona, faço o exame regularmente”, recorda.

Serviço

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM) fica na avenida Rio Branco, Nº 1.266, no centro de Breves, na Ilha do Marajó.