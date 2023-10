Poluição do ar pode aumentar risco de câncer de mama, aponta estudo

Os altos níveis de poluição do ar podem contribuir para o desenvolvimento de câncer de mama, segundo o primeiro estudo publicado sobre a questão pelo Congresso Europeu de medicina Oncológica (Esmo), na última segunda-feira (23), em evento em Madri, na Espanha.

Cientistas e demais pesquisadores vêm analisando há alguns anos a relação de diversos cânceres com a exposição prolongada à poluição do ar, mas esta é a primeira vez que há uma constatação oficial relacionada ao tumor de mama.

Estudo

Os cientistas do Departamento de Prevenção do Câncer e Meio Ambiente do Centre Léon Bérard, na França, compararam dados, coletados entre 1990 e 2011, de 2.984 mulheres sem histórico de câncer de mama com os de 2.419 pacientes diagnosticadas com a doença.

Foi observado que o risco de desenvolver câncer foi 28% maior entre as que residiam em locais com níveis de concentração de poluição maiores.

O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres, atrás apenas do de pele, e o primeiro em letalidade, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). O desenvolvimento da doença está relacionado ao estilo de vida, fatores genéticos e ambientais modificáveis.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com