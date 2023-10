Outubro Rosa: obesidade é fator de risco para câncer de mama, alertam especialistas

No Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, é importante lembrar fatores de risco para a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade está ligada a diversos tipos de neoplasias, incluindo o câncer de mama.

Isso ocorre porque o excesso de peso corporal está associado a um aumento nos níveis de estrogênio, um hormônio que pode estimular o crescimento das células cancerígenas. Além disso, a obesidade também piora o prognóstico, tanto antes quanto depois da menopausa, e as taxas de sobrevivência caem significativamente em mulheres com distribuição abdominal de gordura. O risco aumenta com cada unidade de Índice de Massa Corporal (IMC).

A conscientização sobre essa relação é muito importante entre as mulheres, já que o câncer de mama é um dos tipos mais comuns de câncer entre elas. Especialistas destacam que, para reduzir o risco, manter um peso corporal saudável, adotar uma dieta equilibrada e praticar atividades físicas regularmente são medidas eficazes.

Como prevenir

Especialistas destacam algumas práticas que ajudam na prevenção e tratamento dessas doenças. Confira:

Manter um peso corporal saudável: o IMC ideal é de 18,5 a 24,9. Para calcular o seu IMC, basta dividir seu peso em quilos pela sua altura em metros elevada ao quadrado.

Adotar uma dieta balanceada: priorize alimentos ricos em nutrientes, como frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras.

Diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar e gordura: esses alimentos são ricos em calorias e pobres em nutrientes.

Praticar atividade física regularmente: pelo menos 30 minutos de atividade física moderada a intensa, a maioria dos dias da semana.

Evitar o tabagismo e o consumo de álcool: bebidas alcoólicas e o tabagismo aumentam o risco de diversos tipos de câncer, incluindo o câncer de mama.

Realizar os exames de rotina e o autoexame: o autoexame pode ajudar a detectar alterações nas mamas precocemente.

Além disso, a cirurgia bariátrica também está entre os tratamentos para obesidade e, segundo estudos recentes, é um dos caminhos, inclusive, para a diminuição da hipertensão.

Conscientização

A conscientização sobre a relação entre obesidade e câncer de mama é muito importante entre as mulheres. O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres no Brasil. Em 2022, foram estimados 66.280 novos casos da doença. A prevenção é o melhor caminho para diminuir o risco de câncer de mama.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)