Hospital Regional Tapajós realiza quase 12 mil sessões de hemodiálise em pouco mais de um ano

Com a entrega do Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, na região de integração do Tapajós, a população local e do entorno do município passou a ser diretamente beneficiada com a oferta do serviço de hemodiálise pela unidade. Moradores como João Dudimar Paxiúba contam que não precisam mais se deslocar até Santarém para fazer o tratamento. “Só tenho a agradecer e dizer parabéns ao hospital e à equipe. Só de não precisar mais viajar já é uma vitória”, diz.

Em funcionamento há dois anos, o setor de nefrologia já conseguiu transformar a vida de muitos pacientes e também dos profissionais da área da saúde na região. Tássia Batista iniciou no Hospital como técnica em Enfermagem. Após um ano, formou-se e foi promovida à enfermeira, sendo alocada no setor de diálise. “A minha experiência tem sido excelente”, garante.

VEJA MAIS

De janeiro do ano passado até maio desse ano, 11.615 sessões foram realizadas. A Terapia Renal Substitutiva é um dos procedimentos mais importantes oferecido em nível ambulatorial. São 22 máquinas à disposição do usuário.

O HRT atende, principalmente, moradores de Itaituba, Aveiro, Rurópolis, Trairão, Novo Progresso e Jacareacanga.

A hemodiálise é o procedimento através do qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento retira do corpo os resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos.

O setor de Nefrologia do HRT possui atendimento especializado com uma equipe de médicos nefrologistas de plantão 24h, equipe de enfermagem e técnicos de enfermagem, nutricionista, assistente social e psicólogo. Além de técnicos responsáveis pela manutenção e tratamento da osmose portátil e fixa.

A ampliação do serviço fortalece o cuidado com os pacientes nas redes de atenção à Saúde para pessoas com doenças crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), via regulação estadual.

Serviço

O Hospital Regional do Tapajós integra a rede de saúde pública do Governo do Pará, sendo gerenciado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Atende a casos de média e alta complexidade, ofertando serviços 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).