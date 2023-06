Hospital da Mulher promove atendimento, exames e proteção para as mulheres do Pará

O Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré, em Belém, será a primeira unidade do Estado do Pará a ofertar atendimento exclusivo para as mulheres com atendimentos de urgência e emergência, exames complexos e assistência a vítimas de violência, por meio do acesso à rede de atenção à mulher.

A construção do hospital é uma obra do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), que irá contribuir para dar melhor vazão ao fluxo proveniente de outras unidades da capital paraense.

VEJA MAIS

“É com muito orgulho que estamos dando sequência à obra de construção do Hospital Público da Mulher, que é uma das prioridades deste Governo e irá reforçar a saúde pública, não só na Região Metropolitana de Belém, mas em todo o estado, exclusivamente para o público feminino. Um espaço totalmente estruturado, equipado e com a assistência necessária que as mulheres precisam”, afirmou o titular da Seop, Ruy Cabral.

A unidade irá dispor de 120 leitos com serviços para atendimentos e diagnósticos especializados em ginecologia (geral, climatério, infanto puberal e colposcopia), mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia e dermatologia, abrangendo urgência e emergência.

O projeto vai possibilitar o atendimento de qualidade com uma estrutura moderna e voltada para o público feminino, possibilitando, assim, um cuidado mais efetivo e específico para a mulher.