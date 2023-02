Novos centros de hemodiálise atendem mais de 250 pacientes regularmente no Pará

Três novos centros de hemodiálise inaugurados no ano passado pelo Governo do Pará atendem, juntos, 256 pacientes regularmente. As unidades funcionam no Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa, em Abaetetuba; na Policlínica dos Caetés, em Capanema; e na Policlínica do Lago de Tucuruí. sob coordenação da Secretaria de Estado de Saúde Público (Sespa).

Os novos centros têm capacidade para receber um número bem maior de pacientes que os atendidos atualmente. Além de ampliar o alcance da capacidade da rede estadual, os novos postos de hemodiálise são fundamentais para descentralizar este tipo de atendimento no Pará, reduzindo a necessidade de deslocamento dos pacientes para municípios distantes daquele em que residem.

Este foi o principal ponto destacado pelo secretário estadual de Saúde, Rômulo Rodovalho: “Parte fundamental do nosso trabalho é levar saúde por todo o Pará, não só a uma ou duas cidades do estado, que é muito grande. Estes novos centros de hemodiálise são fundamentais para nossa estratégia de interiorização da saúde, para que cada vez menos pessoas que necessitam de atendimento de alta complexidade tenham que fazer deslocamentos tão longos”, declarou.

Os três centros inaugurados em 2022 vêm se somar aos outros 13 polos de atendimento de alta complexidade em Nefrologia, com oferta de hemodiálise, que é o procedimento em que uma máquina filtra e limpa o sangue do paciente renal crônico, fazendo o trabalho que o rim doente não pode realizar.

Este processo retira do corpo o excesso de líquidos e de sal e permite ao paciente ter mais qualidade de vida. Em média, um paciente precisa realizar semanalmente três sessões em dias alternados para garantir os resultados do tratamento e uma vida saudável.

Além dos 16 centros atualmente em funcionamento, a Sespa trabalha para que novas unidades também passem a contar com espaços para a realização de sessões de hemodiálise, como o Hospital Regional de Castanhal e o Hospital Geral de Tailândia, atualmente em obras e com entrega prevista para 2023. Outros hospitais que já possuem setor de hemodiálise estão tendo sua capacidade ampliada, como o Regional de Altamira e o Regional do Sudeste do Pará, em Marabá.