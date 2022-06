Serviço de hemodiálise é ampliado no estado

O atendimento em hemodiálise no estado de Pará será ampliado. Capanema e Tucuruí irão oferecer o serviço em suas Policlínicas, com, respectivamente, 22 e 33 poltronas. No último domingo (26), o tratamento especializado chegou ao Hospital Regional do Baixo Tocantins "Santa Rosa", no município de Abaetetuba. O novo centro de hemodiálise oferece 21 equipamentos com capacidade para realizar 1.638 atendimentos por mês. A expectativa do governo do estado é que comece a atender nas próximas semanas, após a conclusão dos protocolos sanitários.

Atualmente, o Pará possui 13 polos de serviço em Nefrologia, com oferta de Hemodiálise Ambulatorial, nos municípios de Altamira, Belém, Bragança, Breves, Itaituba, Marabá, Marituba, Redenção, Santarém e Ulianópolis, nas regiões Metropolitana, Nordeste, Marajó, Sudoeste, Sudeste, Sul, Sudeste e Oeste.

As unidades regionais que oferecem atendimento de hemodiálise são o Hospital Regional Público do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém; Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção; Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos, em Belém, no distrito Icoaraci, e o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira.

Altamira e Marabá

A partir desta semana Altamira deve receber o atendimento de hemodiálise na Policlínica e no Hospital Regional Público da Transamazônica. E em Marabá, a capacidade do atendimento já oferecido, será dobrada.

Hemodiálise

A hemodiálise é o procedimento em que uma máquina filtra e limpa o sangue do paciente renal crônico, realizando o trabalho que o rim doente não pode fazer. O processo retira do corpo o excesso de líquidos e sal. Em média, um paciente precisa realizar semanalmente três sessões em dias alternados para garantir os resultados do tratamento e uma vida saudável.