​Hospital Abelardo Santos realiza mais de 17 mil sessões de hemodiálise em 2022

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém, registrou mais de 17 mil sessões de hemodiálise no período de janeiro até dezembro de 2022. A unidade mantém uma clínica de hemodiálise com mais de 90 pacientes divididos em três turnos, além de oferecer a terapia em leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Diretor-geral do Hospital Abelardo Santos, Jean Cleber destaca o trabalho pautado na humanização. “Temos uma equipe de profissionais altamente qualificados. Além dos médicos, enfermeiros e técnicos, contamos com a equipe multiprofissional com o recurso da fisioterapia e da nutrição, por exemplo. Nossa perspectiva é que o serviço se amplie e a terapia salve muitas vidas”, deseja.

VEJA MAIS

O tratamento propõe a execução da função do rim, retirando as substâncias tóxicas, água e sais minerais com o auxílio de uma máquina. “A hemodiálise é indicada para pacientes que apresentam algum tipo de insuficiência renal crônica, caracterizada pela lesão irreversível dos rins, mantida por três meses ou mais. Quando diagnosticada de forma precoce, sua progressão pode ser controlada ou retardada, na maior parte dos casos”, explica o médico nefrologista Luis Cláudio, responsável pelo setor de diálise do HRAS.

Ainda de acordo com o profissional, existem três tipos de Terapia Renal Substitutiva. “Além do transplante de órgão, existe a diálise peritoneal, também disponibilizada pelo Hospital Abelardo Santos. O procedimento é realizado por uma pequena máquina e ocorre dentro do corpo do paciente, com auxílio de um filtro natural denominado peritônio, que é uma membrana porosa e semipermeável e que reveste os principais órgãos abdominais”, esclarece.

Perfil

Atualmente, cerca de 50% dos pacientes que estão dentro do Programa de Terapia Renal Substitutiva (STRS) do HRAS são diabéticos. “A glicose alterada afeta todo o sistema interno do paciente, podendo levar a quadros inflamatórios. Altos níveis de açúcar fazem com que os rins filtrem muito sangue, sobrecarregando os órgãos e levando à perda de proteínas na urina, por isso, a necessidade em realizar a terapia”, ressalta Luis Cláudio.

​​Descentralização

Apesar de um número expressivo no tratamento realizado no HRAS, o serviço tem sido ampliado no Pará. Em Capanema e Tucuruí, ano passado, as Policlínicas passaram a disponibilizar, respectivamente, 22 e 33 poltronas de hemodiálise. O tratamento especializado também chegou ao Hospital Regional do Baixo Tocantins “Santa Rosa”, no município de Abaetetuba. O novo centro de hemodiálise dessa localidade oferece 21 equipamentos com capacidade para realizar 1.638 atendimentos por mês.

Atualmente, o estado possui 13 polos de serviço em Nefrologia, com oferta de Hemodiálise Ambulatorial nos municípios de Altamira, Belém, Bragança, Breves, Itaituba, Marabá, Marituba, Redenção, Santarém e Ulianópolis, nas regiões Metropolitana, Nordeste, Marajó, Sudoeste, Sudeste, Sul, Sudeste e Oeste.