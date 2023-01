Estudante apresenta Trabalho de Conclusão de Curso em hospital de Barcarena após dar à luz

Quando Iria Beatriz Miranda entrou na sala para defender seu TCC no último dia 16 de dezembro, tudo parecia perfeito. Além de preparada, a moradora de Abaetetuba estava deslumbrante para a ocasião especial, o dia em que finalmente concluía um objetivo de vida. Quem via tanto brilho e determinação, não pôde imaginar o tamanho do sacrifício que Iria teve que fazer para estar diante do júri, mesmo que de forma online.

A sala onde a acadêmica de Fonoaudiologia defendeu sua tese não era a de sua faculdade, mas a do Hospital Materno Infantil de Barcarena (HMIB), onde deu à luz um bebê no mesmo período em que precisava defender sua tese acadêmica. A criança, que tinha nascimento previsto apenas para fevereiro, nasceu de forma prematura no dia 7 de dezembro. O parto inesperado exigiu mudança de planos. Iria defenderia o TCC junto com seu grupo em novembro e já tinha adiado a data para dezembro. Não seria possível adiar novamente. Foi então que apareceu a oportunidade de defender seu projeto dentro do hospital, sem sair do lado de seu bebê.

“Não esperava defender meu TCC no mesmo tempo que tivesse meu filho. O nascimento estava previsto para o Carnaval, então em momento algum eu esperava isso, mas não pensei em desistir jamais. A faculdade me colocou a opção de apresentar online e aceitei, mesmo sem saber como seria ao certo. Ir para casa não era uma opção para mim, deixar meu filho longe. Então o pessoal do hospital agiu de forma muito emocionante, me ajudando em todos os sentidos, foi um grande dia”, diz Iria Beatriz.

Quando a equipe do HMIB teve conhecimento da missão acadêmica que a jovem mãe tinha pela frente, houve uma mobilização para que Iria conseguisse defender seu TCC da melhor forma possível. Ela chegou a recusar sair de perto do seu bebê e ir para casa defender o projeto. Então os profissionais do hospital começaram a articular e providenciar tudo que era necessário para Iria defender sua tese dentro do hospital, sem desgrudar de seu filho.

“A Iria chegou e o bebezinho dela estava sem previsão de alta. Recebemos a informação que ela tinha comentado que teria uma defesa de TCC pra apresentar e não gostaria de deixar o bebê internado. Era a carreira dela, a melhoria da vida daquele bebê no futuro que estava em jogo. Então organizamos uma sala no espaço de treinamento. Conversamos com a equipe de tecnologia de informação, que nos deu esse suporte. Colocamos um notebook pra ela, todos os recursos que ela necessitava. E além disso providenciamos uma pessoa para fazer a maquiagem para ela estar com o astral lá em cima, e deu tudo certo”, diz Kérina Daiane Da Silva Quaresma, gerente assistencial HMIB.

O resultado superou todas as expectativas. Iria Beatriz e seu grupo foram avaliadas com a nota máxima pela banca de júri da Unama. A tese ‘Fonoaudiologia e voz na transição de gênero: uma revisão integrativa de literatura’ foi considerada um excelente trabalho por todos. Para Iria, após ter recebido todo carinho e ter se mostrado determinada até o fim, a vitória e o nascimento de seu filho representaram o início de um novo ciclo, agora como profissional da fonoaudiologia. História para contar sobre o nascimento do bebê e sua carreira acadêmica não irão faltar.