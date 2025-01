Nova UsiPaz vai garantir atendimentos, serviços e segurança aos moradores de Castanhal

O Governo do Estado está preparando, para a próxima terça-feira (28), a entrega da primeira Usina da Paz de Castanhal, no nordeste paraense. O novo complexo de cidadania está recebendo os últimos ajustes antes de ser entregue à população e promete ser uma referência na garantia de serviços, direitos e no enfrentamento à violência no município.

Com uma estrutura moderna e mais de 70 serviços gratuitos disponibilizados em áreas essenciais para a transformação social, a unidade será equipada para atender a diversas demandas da comunidade. Além de serviços de saúde, qualificação profissional, educação e assistência social, o local também oferecerá atividades culturais, de lazer e esportivas.

Entre os moradores locais, é alta a expectativa pela inauguração do novo espaço público, como afirma Emannuel Santos, morador do Conjunto Girassol, no bairro Jaderlândia, e proprietário de uma lanchonete nos arredores do complexo. “É um motivo de alegria ter uma Usina da Paz aqui em Castanhal. É motivo de felicidade, pois sabemos que nós e nossos filhos seremos beneficiados com vários projetos que a Usina proporciona. A gente também tem esperança que a Usina gere aumento de renda para todas as famílias que têm negócios aqui próximo”, afirmou o morador.

Estrutura

A Usina da Paz de Castanhal será o 10º complexo de cidadania entregue pelo Governo do Estado no Pará. Localizado na Rua do Contorno, no Jaderlândia, o equipamento está instalado em uma área construída de 10 mil metros quadrados, com prédios e salas específicas e equipadas para a emissão de documentos e atendimentos em saúde, salas de dança, costura, estudos e gastronomia, bibliotecas, teatro, piscina, complexo poliesportivo, academia ao ar livre, espaço multicultural, estacionamento, quadra aberta e parque infantil.

Para a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, o projeto representa um marco para Castanhal e região. “A Usina da Paz é um símbolo do nosso compromisso em garantir acesso a serviços essenciais e oportunidades de melhoria de vida para a população. Este, sem dúvidas, será um equipamento público maravilhoso, que trará mais cidadania e atividades positivas do Governo do Pará para Castanhal”, destacou a titular da Seac.

Segurança

No contexto da segurança pública, a UsiPaz da “Cidade Modelo” se juntará aos demais complexos já em funcionamento em Belém, Ananindeua, Marituba, Parauapebas e Canaã dos Carajás, com ações fundamentais que contribuem para a redução da criminalidade.

Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), apontam que todos os bairros que contam com a presença das Usinas da Paz registraram redução nos índices de crimes violentos nos últimos seis anos, assim como os indicadores de crimes de roubo, que também apresentaram queda nos 7 bairros da Grande Belém atendidos pelo programa.

“A implantação da Usina da Paz em Castanhal representa um avanço significativo na luta contra a criminalidade. O sucesso comprovado em outras localidades demonstra o potencial transformador deste projeto e a expectativa é que Castanhal também colha os frutos positivos dessa política pública, com uma significativa diminuição nos índices de criminalidade e um ambiente mais seguro para todos os seus cidadãos. Estamos confiantes de que os resultados em Castanhal serão tão positivos quanto os já observados em outras regiões do Estado”, declarou o titular da Segup, Ualame Machado.