Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts conhecem a Usina da Paz

Um grupo de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, visitou, nesta quarta-feira (11), a Usina da Paz Cabanagem, em Belém. Durante a manhã, eles conheceram as instalações e os resultados obtidos pelo projeto de cidadania estadual junto às comunidades paraenses.

Os pesquisadores estão em Belém para um evento que vai falar, ao longo desta semana, os futuros urbanos de cidades localizadas na Amazônia a aproveitaram a visita à capital paraense para conhecer o projeto das Usinas da Paz, reconhecido como um dos maiores projetos de cidadania do Brasil e da América Latina.

VEJA MAIS

Durante a visita, o pesquisador norte-americano Kent Larson, diretor do MIT City Science, afirmou que as grandes cidades do mundo precisam de um centro comunitário como as Usinas da Paz e o projeto do Governo do Estado pode servir de exemplo para o mundo. "Toda comunidade precisa de um centro e acho que este é um exemplo fabuloso de como reunir vários serviços que as comunidades precisam. Vi alguns desenvolvimentos de projetos como este em Meddelin (Colômbia), mas acho que provavelmente este é o de maior sucesso que já vi", afirmou o pesquisador.

Para a pesquisadora Gabriela Bila, é impossível pensar no futuro das cidades sem pensar em suas periferias. "Nós ainda não conhecíamos as usinas da paz, mas já tínhamos ouvido falar muito bem, pois é um trabalho muito respeitado e um modelo para o Brasil. Aqui temos trabalho de excelência, de como utilizar formas positivas e empoderadas e pensar os territórios urbanos", disse.

A secretária de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, destacou a importância das Usinas da Paz enquanto equipamento público voltado para o atendimento e desenvolvimento das periferias paraenses. "É muito importante pode apresentar o trabalho executado pelo Governo do Estado por meio das Usinas da Paz. Este é um projeto de que tem mudado a realidade da população de áreas vulneráveis, por meio serviços essenciais para a promoção da transformação social e do fortalecimento das comunidades", destacou