Grupo Mônaco investe em transformação social com a construção da Usina da Paz em Altamira

O Grupo Mônaco, referência nacional no setor automotivo, tem como uma de suas prioridades promover soluções que geram mudanças na realidade da sociedade. Pensando nisso, a empresa assumiu a construção da Usina da Paz em Altamira, no Pará. A obra será um marco para a cidade, que viu nascer a trajetória do Grupo, e reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento da região.

“Acreditamos que as empresas têm um papel fundamental no desenvolvimento das comunidades onde atuam. Por isso, para nós, é uma honra participar da construção da Usina da Paz de Altamira. Estamos contribuindo para a criação de um espaço público que oferece serviços diretos e gratuitos à população, promovendo a inclusão social. Essa iniciativa está alinhada com a nossa missão de gerar valor para a sociedade e fortalecer os laços com a comunidade de Altamira, onde iniciamos nossas atividades em 1977, que é nosso berço como Grupo. É uma grande satisfação poder retribuir a região que contribuiu para nosso crescimento como Grupo Mônaco”, destaca o presidente do Grupo Mônaco, Rui Denardin.

O Grupo Mônaco se destaca por sua excelência no setor automotivo, com atuação em veículos leves, pesados, motocicletas, locação de frotas e carros premium. Além de representar um gesto de retribuição por toda história construída com o município, o projeto simboliza o compromisso do Grupo com a transformação social, unindo suas origens ao propósito de impactar positivamente as futuras gerações.

“Nossa expectativa é que a Usina da Paz se torne um catalisador para o desenvolvimento social e econômico de Altamira. Esse espaço será fundamental para promover a inclusão social, gerar novas oportunidades de emprego e renda e reforçar os laços da comunidade. A longo prazo, esperamos que a Usina da Paz contribua para o desenvolvimento com uma cidade de modo macro, especialmente, atraindo mais prosperidade”, complementa o presidente do Grupo.

Construção da Usina da Paz representa um gesto de retribuição ao município de Altamira (Divulgação/Grupo Mônaco)

Usinas da Paz

As Usinas da Paz são centros de cidadania que oferecem, gratuitamente, cursos, atividades culturais e esportivas, e serviços essenciais à população. A unidade de Altamira atuará não apenas como um espaço de aprendizado, mas como um centro de oportunidades, inclusão e transformação social, que beneficiará centenas de pessoas que moram na região.

Além da construção da Usina da Paz, o Grupo Mônaco mantém um forte compromisso com o desenvolvimento de Altamira, por meio da geração de empregos e contribuição da dinâmica econômica local. “Nossa operação contempla Mônaco Veículos Fiat e Mônaco Diesel Caminhões e Ônibus VWCO, além da Mônaco Locação e BrQualy Consórcio, que têm abrangência nacional. A parceria entre empresas, governo e sociedade é um modelo de sucesso para alcançarmos resultados duradouros positivos”, finaliza Rui Denardin.

No setor automotivo, o Grupo Mônaco segue ampliando sua atuação em todo o Brasil, ao mesmo tempo em que reafirma seu compromisso social, gerando oportunidades e fomentando o crescimento no país.