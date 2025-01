Nova ponte facilita mobilidade e desenvolvimento, ligando Ipixuna do Pará e Paragominas

Neste sábado (25), o Governo do Estado inaugurou oficialmente a ponte sobre o Alto Rio Capim, ligando os municípios de Ipixuna do Pará e Paragominas, no nordeste do estado. Com 590 metros de extensão, a obra representa um avanço significativo para a infraestrutura local, facilitando o transporte e impulsionando a economia da região.

“Esta obra é estratégica de integração regional, para conectar a Belém-Brasília com a PA-150, ligando os municípios de Paragominas, Ipixuna do Pará, Tomé-Açu e Tailândia, fazendo com que toda essa região possa crescer e se desenvolver. Esta obra também atende as famílias que vivem aqui, da agricultura familiar, mas também fortalece a logística do escoamento da produção agrícola do nosso Estado. Integrando com os portos, com as artérias rodoviárias que fazem com que o Pará possa escoar a sua produção. Portanto, essa é uma região de prosperidade e estradas e pontes asfaltadas são fundamentais para o progresso, para gerar emprego e cada vez mais crescimento”, informou o governador Helder Barbalho.

Nova ponte facilita mobilidade e desenvolvimento no Alto Rio Capim Foto: Raphael Luz | Agência Pará Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará Foto: Alex Ribeiro | Agência Pará Foto: Divulgação | Agência Pará Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará

Manoel Pioneiro, diretor-presidente da Cohab, complementou: “é muito gratificante estar entregando o benefício habitacional para mais de cem famílias que perderam suas casas recomeçarem suas vidas aqui em Ipixuna do Pará. Trabalhamos na Cohab focados na orientação do governador Helder Barbalho de priorizar sempre quem mais precisa no Estado do Pará”.

VEJA MAIS

A inauguração contou com a presença da vice-governadora Hanna Ghassan, da primeira-dama Daniela Barbalho, do ministro das Cidades Jader Filho, do senador Beto Faro, dos prefeitos Artemes Oliveira (Ipixuna do Pará) e Sidney Rosa (Paragominas), que homenageou o governador com a comenda Mérito Célio Miranda, entre outras autoridades.

Fim das balsas

A ponte encerra décadas de espera por uma alternativa ao sistema de travessia por balsa, que causava atrasos e dificuldades no transporte de cargas e emergências. Agora, o fluxo rodoviário se torna mais ágil, beneficiando setores como mineração, agricultura, reflorestamento e pecuária, pilares da economia regional.

A obra utilizou o método de Balanço Sucessivo, permitindo a construção de grandes vãos e a instalação de pilares nas margens do rio, preservando a navegação e garantindo estabilidade à ponte.

Mobilidade e progresso

O secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou a relevância da estrutura: “Essa ponte é muito mais do que uma estrutura de concreto. Ela representa conexão, desenvolvimento e uma resposta direta às necessidades da nossa população. Estamos entregando mais mobilidade, segurança e integração para a região do Rio Capim e para o estado como um todo”, disse o secretário.

Impacto na rotina

Para quem vive e trabalha na região, a ponte já trouxe melhorias. Gabriela Fernanda, garçonete, comemora: “Antes, dependíamos da balsa e enfrentávamos atrasos. Com a ponte, tudo ficou mais fácil e tranquilo. Estou muito feliz com essa conquista”, pontuou.

Moradora, Gabriela Fernanda trabalha como garçonete e comemorou a iniciativa do governo (Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará)

Adão Loreano, mototaxista, destaca o impacto na geração de trabalho: “Essa ponte facilita a vida de todos. Vai gerar mais trabalho e eliminar as dificuldades que tínhamos com a balsa. É um avanço para a região”, disse o mototaxista.

Morador do distrito de Canaã, Moisés Queiroz também celebra: “Agora não ficamos mais isolados. A ponte trouxe acessibilidade e liberdade para a nossa comunidade. É um sonho realizado”, disse.

O operador de máquinas agrícolas, Moisés Queiroz, também fez questão de prestigiar a entrega da nova ponte no Capim (Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará)

Maria das Neves, cozinheira, reforça os benefícios econômicos: “A balsa era limitada, mas agora podemos atravessar a qualquer hora. Isso vai beneficiar todos nós e fortalecer a economia local. Uma grande conquista!”

O sorriso de Maria das Neves, que trabalha como cozinheira, evidencia a satisfação dela com o benefício da ponte para região (Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará)

Orgulho de quem fez parte

Francisco Jailson, vigilante que atuou na construção, compartilha sua emoção: “Trabalhei aqui como vigilante e me sinto orgulhoso de ter participado dessa obra. A ponte vai transformar nossa rotina. É uma vitória para todos”, concluiu.

Francisco Jaílson trabalhou como vigilante durante construção da ponte e prestigiou o ato de entrega neste sábado (25) (Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará)