COP30: Governo do Pará acelera obras estruturantes em Belém

Belém abriga canteiros de obras em vários bairros da cidade em ritmo acelerado. No ano em que recebe a COP 30, além de preparar a capital escolhida para sediar o evento, as intervenções do Governo do Pará se transformam em um legado jamais visto nas últimas décadas.

Os trabalhos em execução incluem revitalização das bacias do Tucunduba, Una e Tamandaré, com intervenções em 13 canais executados, dois deles já entregues em janeiro. Além disso, são reestruturadas vias como a Visconde de Souza Franco e Almirante Tamandaré, Duque de Caxias e ampliada a Rua da Marinha.

Também avançam as obras do Parque da Cidade, do Porto Futuro II e do BRT Metropolitano, maior obra de mobilidade da Região Metropolitana de Belém.

Qualidade de vida

Em janeiro foram entregues as obras do Canal da Timbó e da Gentil Bittencourt, investimentos que representam saúde e cidadania, como saneamento e esgotamento sanitário, valorização imobiliária, segurança e qualidade de vida.

Para Hana Ghassan, vice-governadora do Pará e presidente do Comitê Estadual da COP 30, o momento simboliza o compromisso do Governo do Pará com o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da nossa população.

“Ao revitalizar essas áreas, estamos devolvendo dignidade e promovendo a saúde pública, além de preparar Belém para receber o mundo na COP 30. Este é um marco que reflete o nosso esforço contínuo em garantir que cada cidadão tenha acesso a serviços básicos de qualidade, e viva em uma cidade mais justa e inclusiva”, - Hana Ghassan

Dezenas de obras mudam positivamente a paisagem e se tornam um legado para a população na capital paraense (Raphael Luz/ Ag. Pará)

Obras aceleradas

De acordo com o Governo do Pará, os trabalhos avançam em ritmo acelerado. A Visconde de Souza Franco já registra 51% de obras concluídas da Nova Doca e a Almirante Tamandaré está com 47% dos serviços realizados. Essas obras contemplam a recuperação dos canais e seus leitos, além da criação de parques lineares, que se transformarão em espaços de lazer e convivência nos bairros do Reduto e Cidade Velha.

Principal centro da programação da Conferência, o Parque da Cidade está com 73% das obras concluídas, no espaço do antigo Aeroporto Brigadeiro Protásio.

Já considerado uma das maiores intervenções urbanas dos últimos 100 anos na cidade, o Parque terá 500 mil metros quadrados, abrigando o Museu da Aeronáutica, Centro de Economia Criativa, Boulevard Gastronômico, ciclotrilha e ecotrilha, áreas verdes preservadas, lago artificial, estação de tratamento de esgoto e instalações esportivas voltadas ao lazer, cultura, arte e promoção de bem-estar.

Já no Porto Futuro II, que atinge 61% de conclusão, o Estado revitaliza cinco galpões, que se transformarão em um complexo de lazer e gastronomia. O espaço será uma das referências locais de valorização da cultura popular, do patrimônio imaterial, da história amazônica, das experiências gastronômicas e da biodiversidade do Pará, contendo o Museu das Amazônias e o Parque de Bioeconomia.

Parque da Cidade, em Belém, é construído em uma área de 500 mil metros quadrados (Augusto Miranda/ Ag. Pará)

Ver-o-Peso

O Complexo do Ver-o-Peso foi contemplado com a primeira intervenção sanitária em quase 400 anos de existência. O projeto prevê a instalação de um sistema de saneamento com mais de 4 quilômetros de rede de esgotamento sanitário, para coleta e tratamento adequado dos esgotos dos imóveis e estabelecimentos comerciais, beneficiando diretamente mais de 60 mil pessoas que moram e trabalham no maior complexo de feira livre e mercados da América Latina.

Mobilidade

O BRT Metropolitano prevê a reestruturação de mais de 10 km da Rodovia BR-316, entre a capital e o município de Marituba, incluindo dois viadutos na malha rodoviária. O primeiro - entregue em dezembro de 2024, com 720 metros de extensão -, é o viaduto da Alça Viária, que possibilita aos condutores que trafegam no sentido Belém e no sentido Marituba seguir sem necessidade de fazer retorno, tornando o trajeto mais ágil.

Em consonância com as diretrizes de sustentabilidade, o sistema do BRT Metropolitano contará com ônibus Euro 6, mais modernos e com baixa emissão de gases de efeito estufa, e também com ônibus elétricos, garantindo maior segurança e comodidade aos passageiros. Os primeiros seis veículos elétricos já foram entregues ao Estado no dia 9 de janeiro. Os demais chegarão para garantir a mobilidade durante a Conferência.

BRT Metropolitano inclui entrega de novos viadutos e garantia de agilidade no trânsito (Augusto Miranda/ Ag. Pará)

Hospedagem e turismo

Para receber os milhares de visitantes durante a COP 30, o governo estadual trabalha em conjunto com os governos federal e municipal, e a iniciativa privada.

A rede hoteleira de Belém está sendo ampliada, com a instalação de hotéis de luxo, como os da franquia Tivoli, no antigo prédio da Receita Federal, e Vila Galé, na área portuária de Belém, de frente para a Baía do Guajará.

A chegada de novos players ao setor de hotelaria em Belém se deve à viabilização de investimentos para reforma e ampliação, por meio do Fungetur (Fundo Geral do Turismo), liberado pelo Banco do Estado do Pará (Banpará), além da isenção de ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) nas compras internas e interestaduais para equipamentos, como frigobar, televisão, ar-condicionado e mobiliário.

“Além de atender à COP 30, esses novos hotéis impulsionam o turismo e fortalecem o Pará como um destino internacional. Estamos criando estruturas permanentes, que vão transformar a economia e a imagem da região”, destaca Lucas Vieira, secretário-adjunto de Turismo.

Hospedagens temporárias também serão viabilizadas. O Estado realizou parcerias com as plataformas Booking.com e Airbnb. Em 2024, o Airbnb já registrou ampliação de 54% de imóveis cadastrados.

Outra solução adotada pelo Governo do Pará, em parceria com o Governo Federal, é a utilização de navios-hotel como alternativa de hospedagem aos participantes da Conferência. O porto de Outeiro (distrito de Belém), sob a responsabilidade da Companhia Docas do Pará (CDP), da esfera federal, receberá navios de cruzeiros com mais de 300 metros de comprimento. Já o Terminal Hidroviário Internacional de Belém, que está sendo construído, terá ancoragem para embarcações com até sete metros de calado.

O Governo do Pará também investe na adaptação de 17 escolas públicas, para se tornarem alternativas de hospedagem no padrão hostel, e na Vila COP 30, construção modular de alto padrão, que será transformada em centro administrativo depois da COP.