Comportas da nova Tamandaré ajudam a resolver alagamentos históricos em Belém

Uma das etapas mais importantes da obra da Nova Tamandaré, em Belém, foi concluída e já está ajudando a resolver o problema de alagamentos na área próxima ao canal da Avenida Almirante Tamandaré, no bairro da Cidade Velha. Segundo informações divulgadas pela Agência Pará, a instalação de cinco comportas hidráulicas está controlando o fluxo das águas durante a maré alta e ajudando a preparar o local para o período de chuvas intensas. A intervenção faz parte dos preparativos para a Conferência do Clima (COP 30), que será realizada em Belém em novembro.

Segundo a engenheira Thais Ribeiro, da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), responsável pelo projeto, as comportas funcionam automaticamente para impedir a entrada de água da maré no canal. “Quando a maré da baía começa a subir, as comportas fecham, evitando que o excesso de água entre no canal. Isso resolve os alagamentos que costumavam ocorrer no entorno. Já percebemos que o problema foi sanado, inclusive no início deste ano com as chuvas”, explicou.

Para quem mora na área, o impacto já é visível. A dona de casa Eunice Silva, que vive próxima ao canal, conta que as ruas Ângelo Custódio e as travessas São Francisco e São Pedro alagavam frequentemente com a maré alta, mas isso mudou. “Agora, os alagamentos acabaram. Antes, era difícil sair e voltar para casa, e o trânsito ficava muito ruim. A obra trouxe resultados práticos”, comemorou.

Além das comportas, o projeto inclui a construção de uma Estação Elevatória de Drenagem, que evitará transtornos em casos de chuvas fortes combinadas com maré alta. A água acumulada será bombeada para a baía, minimizando o risco de inundações.

As obras da Nova Tamandaré estão 48% concluídas e envolvem cerca de 350 trabalhadores. O cronograma inclui a construção de passarelas para um parque linear, 2,5 quilômetros de pavimentação asfáltica, melhorias no sistema de esgotamento sanitário, paisagismo, ciclovias e áreas de lazer, como playgrounds, academias ao ar livre e espaços de convivência. A revitalização também integra a Praça Onze de Junho ao novo Terminal Hidroviário da Tamandaré, reforçando o papel histórico e social da avenida para a comunidade.

O projeto é uma grande intervenção urbana promovida pelo Governo do Pará para melhorar a mobilidade, o lazer e a qualidade de vida na região, além de contribuir para a sustentabilidade da cidade.