Belém ganhará novo parque linear na Avenida Tamandaré

A reconstrução do Canal da Avenida Almirante Tamandaré e a construção do Parque Linear da Tamandaré, em Belém, se somam às obras de preparação para que a cidade possa sediar a Conferência das Nações Unidas pelas Mudanças Climáticas (Cop-30), em 2025. As obras serão conduzidas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), por meio da empresa OCC Participações e Construções LTDA. O governo do estado assina nesta quarta-feira, 10, a ordem de serviço que autoriza o início das atividades.

Com um investimento de R$154.268.278,50, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o projeto promete fornecer mais ambientes arborizados e espaços de lazer para o Belenenses. Entre as previsões para o novo ambiente, está prevista a construção de quadras esportivas, espaço infantil e espaços de alimentação. Na lista de melhorias, a reconstrução do canal da Tamandaré também ganha destaque.

O canal receberá serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização e passarelas, em todos os seus 1,4 quilômetros de extensão. Além desta, também está prevista a construção de um porto no início da via e a reconstrução da praça “Onze de Junho”. Para garantir uma boa relação com o ambiente, o projeto de arborização das obras inclui o plantio de árvores ao longo do parque, pensando na qualidade do ar e no equilíbrio do clima no entorno.