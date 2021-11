No Pará, sete escolas suspendem aulas após casos de covid-19

Sete escolas da rede municipal de ensino e uma creche suspenderam as aulas presenciais em Santarém, oeste do Pará, após casos de covid-19 nas unidades de ensino. Durante o período de suspensão, as atividades seguem de maneira remota.

As unidades escolares que paralisaram as atividades em virtude do risco de contágio são: creche CEMEI Paulo Freire, Escola Antônio de Sousa Pedroso, em Alter do Chão, Escola São José, Escolas São Jorge, Tapará Grande Nossa Senhora das Graças, Boa Vista do Tapará, Escola D. Pedro I , Tapará Mirim Tapajós , Escola Santa Terezinha e Maripá.

Segurança sanitária

Em nota a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que a suspensão é uma medida de segurança já que professores e alunos testaram positivo para o coronavírus. Segundo a nota, todos os professores e funcionários já foram vacinados com a 1ª e 2ª dose.

A Semed enfatizou que busca garantir e zelar pela saúde de alunos e servidores, por isso, disponibiliza aos gestores municipais um protocolo de segurança com orientações de como proceder nesses casos é que até o momento, 21 escolas já receberam a equipe de vacinação e 3.127 alunos dessa faixa etária já foram vacinados.

“Reforçamos aos pais e alunos que só compareçam à escola caso não apresentem sintomas gripais. Essa medida colabora para preservar a saúde de todos”, diz a Secretaria.

Cenário no município

Devido ao aumento do número de casos no município, a prefeitura cancelou as festas de carnaval e réveillon em 2022.

No início do mês de novembro deste ano, a variante Delta foi detectada em Santarém, quando trinta policiais militares positivaram para a variante. Isso aconteceu quando 53 PMs participavam de um curso de aperfeiçoamento em Santarém.

Todos passaram por teste da doença e 30 tiveram o exame positivo feito pelo Laboratório de Biologia Molecular (Labimol) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), com base no sequenciamento genético feito pela Fundação Oswaldo Cruz 9Fiocruz), no Rio de Janeiro.

O boletim epidemiológico do município divulgado nesta quinta-feira (25), informou que 971 pessoas seguem sendo monitoradas e 30 amostras estão em análise. A atualização acrescentou 86 novos casos da doença e dois óbitos.

A rede hospitalar de Santarém possui 20 leitos de UTI exclusivos para tratar covid-19. Destes, 16 estão ocupados.

Existem ainda, 45 leitos clínicos exclusivos para tratar a doença, dos quais 33 estão ocupados.