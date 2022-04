No Pará, investimentos chegam a escolas, creches, magistério e ensino superior

Desde 2019, o Governo do Estado tem empreendido uma transformação na educação pública paraense. Por meio de ações coordenadas entre as Secretarias de Educação (Seduc) e de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), o ensino infantil, fundamental, médio e superior recebe investimentos.

Na educação infantil, o Programa Creches Por Todo o Pará oferece, em parceria com as prefeituras, espaços de aprendizagem para a primeira infância. Além de educação de qualidade, a iniciativa é uma maneira de ajudar a vida de famílias, sobretudo as mães. Em Belém, o governo entregou nesta quarta (06), o Centro de Referência em Educação Infantil Professor Orlando Bitar para acolher 525 crianças de 02 a 05 anos na educação infantil.

Em mais de três anos, foram entregues à população 95 escolas construídas ou reconstruídas, além da melhoria contínua do projeto pedagógico. “O Estado vem consolidando a sua política de fazer uma educação que transforma. Estamos celebrando resultados, com a reconstrução de 95 unidades escolares que com certeza estão ofertando ensino de qualidade em condições ideais”, afirmou a secretária de Educação Elieth de Fátima Braga.

Giuliana Silva Maciel é aluna da escola estadual D. Pedro II, que recebeu investimentos em infraestrutura e foi entregue em janeiro de 2021. “A escola no geral está ótima, as salas todas estão com central de ar, conservadas. É bem agradável de se estudar, mas eu gosto bastante da sala de informática, tem recursos o suficiente para que eu possa absorver mais conhecimentos, sem falar que os professores também são bem atenciosos. A maioria dos colegas chegou bem antes de mim, quando a escola ainda nem tinha começado as obras, e posso afirmar que eles consideram o espaço melhor do que antes, segundo eles a escola tinha um aspecto abandonado”, comenta.

A secretária de Educação destacou o Centro de Formação de Professores (Cfor) e a política de valorização do magistério no aspecto salarial com as correções devidas. “O Cfor instalado na antiga escola IEEP, que foi 100% reconstruída, entregue à população e que está ali com uma exposição permanente sobre o que representa no contexto histórico dessa cidade”, afirmou Elieth Braga.

Além disso, comentou os avanços no ensino médio técnico e regular. “Implantamos o Polo Metropolitano e o projeto Enem Pará, que obteve muito êxito a partir do seu desdobramento no Enem Itinerante e no Enem Digital, que oportunizaram que nossos jovens tivessem um reforço destinado ao Enem, garantindo o melhor resultado dos últimos anos”, pontuou Elieth.

Pará Cidadão

O projeto Pará Cidadão também é um avanço nas escolas em parceria com instituições como Ministério Público e Tribunal de Justiça e Regional Eleitoral. “Também devemos destacar o reforço escolar, a secretaria avançou muito no processo pandêmico, quer seja na distribuição de cadernos de atividades, na transmissão pela TV Cultura, e com todas as ações que buscaram minimizar a ausência do professor em sala de aula. O professor usou aplicativo, se preocupou com os alunos, aproveitou as oportunidades para ampliar as ações e gostaríamos de agradecer também”, enfatizou a secretária.

O Governo do Estado criou o primeiro Centro de Atendimento Especializado de Educação Especial, vocacionado para atender mais de 6 mil alunos especiais da rede. “Há disponível, inclusive, dois veículos para o transporte dos alunos para receber o atendimento com profissionais qualificados”, destacou Elieth.

Forma Pará

O Programa Forma Pará foi a grande ação para o ensino superior, descentralizando a oferta de graduação da capital para os municípios. Em 2022, o programa chegou à terceira chamada, com um investimento de R$ 45 milhões em recursos do Tesouro Estadual, tornando-se a maior iniciativa de expansão do ensino superior do Brasil.

Criado como estratégia para garantir o acesso à educação superior no Estado, por meio de parcerias entre governo, Instituições de Ensino Superior (IES) e prefeituras, os cursos do “Forma Pará” são demandados pelos municípios à Sectet e executados pelas instituições parceiras.

Lorena de Kássia da Costa Rodrigues é aluna de Enfermagem, em Curuçá, e diz que as aulas têm sido excelentes, tanto pelas metodologias utilizadas quanto pela equipe docente.

“O curso é muito mais do que pensei. Quando entrei tinha uma visão da Enfermagem totalmente diferente da que tenho hoje, realmente me encontrei. O Programa Forma Pará é uma iniciativa extraordinária e possui grande importância para a transformação social da população paraense, pois muitas pessoas não possuem oportunidade e condições financeiras de estudar fora da sua cidade, uma vez que os cursos de educação superior estão concentrados na capital. Já com os cursos distribuídos pelo interior do Pará esse acesso fica mais fácil a todos”, pontua a jovem.