Inscrições para 'Forma Pará' são prorrogadas até 18 de abril; saiba como se inscrever

As inscrições para o processo seletivo especial do programa Forma Pará foram prorrogadas até o dia 18 de abril. O programa do governo estadual irá preencher mais de 190 vagas de cursos de nível superior em cinco municípios do estado. Coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), o Forma Pará conta com a parceria das prefeituras municipais e das Instituições de Ensino Superior (IES) para ser realizado.

Desta vez, o edital aberto é referente aos cursos que serão executados pela Universidade Federal do Pará (UFPA): Sistema de Informação, em Oeiras do Pará (30 vagas); Geoprocessamento, no distrito de Outeiro (40 vagas); História, em Curralinho (40 vagas); Letras – Língua Inglesa, em Viseu (40 vagas); e Agronomia, em Pacajá (40 vagas).

Com a prorrogação do período de inscrições, a data prevista para realização da prova agora é 15 de maio.

Como se inscrever

Para ter acesso ao edital completo e se inscreverem para realização da prova, os interessados devem acessar o site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), organizadora do processo. As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 18 de abril. O valor da taxa de inscrição é 20 reais. Os candidatos que não puderem pagar o valor, podem pedir isenção.

Quem pode participar do processo seletivo

Podem se inscrever todos aqueles que já concluíram o ensino médio ou equivalente. Candidatos que tenham cursado pelo menos um dos anos, ou estejam cursando o último ano do ensino médio no município/distrito em que o curso está sendo ofertado, ou que resida no município/distrito no qual o curso será ofertado há pelo menos um ano, a contar da data de publicação dos editais, terá um bônus de 10% na nota da prova objetiva.

Estrutura da prova

A Prova de Conhecimentos (parte objetiva) será composta de 32 questões, de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, para que o candidato escolha apenas uma delas. Tal prova será constituída de quatro questões de cada uma das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia e Literatura. Já a prova de Redação em Língua Portuguesa valerá dez pontos e consistirá na elaboração de texto em que serão avaliados os seguintes aspectos: fidelidade ao tema, objetividade, coesão, coerência, progressão discursiva e aderência à norma culta.