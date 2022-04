Creche gratuita abre 525 vagas em Belém; veja como fazer a matrícula

O Centro de Referência de Educação Infantil (CREI) Prof. Orlando Bitar, em Belém, é a 1ª unidade do Programa “Creches Por Todo o Pará”, entregue nesta quarta-feira (16), pelo governo do Estado, que prevê inaugurar 150 espaços semelhantes. As informações são da Agência Pará.

O governo do Pará informou que o objetivo do Programa é de garantir ensino de qualidade, da infância à fase adulta. A entrega do novo equipamento educativo foi feita pelo governador Helder Barbalho.

Helder Barbalho afirmou que o Centro Prof. Orlando Bitar dispõe de 525 vagas de ensino infantil integral e o processo de matrícula já começa a partir da próxima segunda-feira (11).

"As crianças vão entrar às 7h e sair às 17h, recebendo todas as refeições recomendadas, suporte pedagógico adequado e área para o descanso, com intuito de garantir todo o conforto necessário nesta fase de crescimento dos pequeninos”, garantiu Helder Barbalho.

O "Centro" já é considerado o maior espaço de aprendizagem para meninas e meninos de 2 a 5 anos de idade. O Programa Creche Por Todo o Pará quer construir o total de 150 unidades, pois a intenção é zerar o déficit de 30 mil vagas em creches para crianças, de até 5 anos.

Como fazer a matrícula?

O processo de matrícula ocorrerá de maneira 100% presencial, a partir da próxima segunda-feira (11), e será acompanhado pela Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda (Seaster). Pais, mães ou responsáveis vão passar por um processo de triagem, a fim de se assegurar o acesso às vagas para quem mais precisa. As atividades pedagógicas estão previstas para iniciar em maio.

O espaço, em Belém, dispõe de salas para o maternal I e II, pré-escola I e II, brinquedoteca, enfermaria, biblioteca infantil, sala de dança, dos professores, do soninho, de higienização e multimídia, consultório dentário, escovódromo, refeitório, almoxarifado, além de banheiros feminino e masculino, entre outros equipamentos educacionais. Toda essa infraestrutura vai proporcionar aos pequeninos espaços confortáveis, humanizados, ensino de qualidade e totalmente gratuito.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, afirmou que a entrega da primeira unidade é significativa para a comunidade da rede pública de ensino.

"É um momento extremamente festivo e emocionante, pelo fato de sabermos que vamos atender neste lugar meninos e meninas, que terão o ambiente adequado. (O Centro) irá oportunizar aos pais e mães, trabalhar com tranquilidade, sabendo que seus filhos estarão recebendo aprendizado, cuidado e educação de qualidade”, disse a titular da Seduc.

A pedagoga Vera Lúcia Barbosa afirmou que “a educação infantil é a base fundamental do processo escolar. Nesta fase, a criança se desenvolve, aprende a socializar, a dividir com seus colegas, sendo o grande marco da vida de uma criança na educação. Posso afirmar que este espaço está lindo, bem estruturado, dentro de todos os parâmetros necessários para desenvolver um ensino aos pequeninos com qualidade”, disse.

O Centro Orlando Bitar vai funcionar na avenida Governador José Malcher, nº 793, no bairro de Nazaré, em Belém. O local também vai ofertar um consultório odontológico completo, para ações de saúde bucal.

“Além deste espaço de saúde, temos um escovódromo, local em que vamos realizar palestras educativas com as crianças, mães e os professores. Uma equipe especializada vai mostrar aos pequeninos a maneira correta para cuidar dos dentes, evitando cáries e outras doenças. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial e um marco na história educacional do Pará”, enfatizou a coordenadora estadual de Saúde Bucal, Alessandra Amaral.

A Seduc também informou que o novo espaço além de oferecer o serviço essencial de educação à população, servirá também de local para capacitação dos profissionais que vão atuar nas outras 149 unidades do Programa “Creches Por Todo o Pará”.