Nível do Rio Tapajós chega a 8 metros e alaga ruas de Santarém; entenda o fenômeno

Na manhã desta sexta-feira (22) a orla da cidade de Santarém, no oeste do Pará, foi invadida pela as águas do Rio Tapajós. O rio está 90 centímetros acima da cota de alerta, atingindo a marca de oito metros. As fortes chuvas causaram prejuízos ao comércio da cidade; alguns pontos comerciais foram alagados.

Dados da Defesa Civil de Santarém apontam que a cheia deste ano pode ser a maior dos últimos 13 anos. Isso porque de acordo com a régua da Agência Nacional das Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), o nível do rio está sob o fenômeno conhecido como repiquete que é a oscilação do rio para cima e para baixo.

Cheia do Rio Tapajós em Santarém (Andria Almeida)

De acordo com a Defesa Civil, a quantidade de água está oscilando uma média de três centímetros para cima e para baixo. Esse fenômeno causou a invasão da água na frente da cidade.