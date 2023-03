Nível do rio Parauapebas chega a 8,15 metros e deixa o município em alerta

A Defesa Civil do município de Parauapebas, sudeste do Pará, está em atenção de alerta para casos de inundações, deslizamentos e descoramentos que podem ocorrer nos próximos dias, o estado de alerta se deve às fortes chuvas que castigam a região desde a última segunda-feira, 13. De acordo com informações emitidas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), o órgão vem reforçando o monitoramento nos setores de risco.

Na última segunda-feira, 13, onde a cidade amanheceu sob um forte temporal, foi emitido alerta laranja para deslizamentos em razão das chuvas intensas que caíram no município, situação que ainda persiste, tendo em vista as chuvas ocorridas nesta madrugada de quarta-feira, 15, e as previsões do tempo para os próximos dias é de mais chuva. Em 72 horas (entre segunda-feira, 13, e esta quarta-feira) choveu metade do esperado para todo o mês de março, conforme o órgão.

Mais uma vez a chuva causou transtornos à população, vários pontos de alagamento, inundação e deslizamentos foram identificados em diversos bairros: Nova Vida, Betânia, Rio Verde, Novo Horizonte, Primavera, Cidade Jardim, Vila Nova e Popular II. Até o momento, uma família está desalojada e recebe todo o apoio do governo municipal.

Município emitiu alerta laranja para riscos de deslizamentos e desmoronamentos em alguns bairros da cidade (Divulgação/ Arquivo/ Semsi)

Elevação do rio Parauapebas

A Defesa Civil ainda informa que o nível do rio Parauapebas apresenta elevação e, na manhã desta quarta-feira, 15, chegou a 8,15 m, o que deixa o município em atenção para inundações.

Emergência

A população deve ficar atenta e, em caso de emergência, acionar as equipes pelos contatos 3356-2597 e 199, ou via Centro de Controle e Operações -CCO (94) 99278-0431. O atendimento é 24 horas.