Natal tem previsão de chuvas prolongadas da tarde para noite

O feriado do Natal deverá ter céu nublado com chuvas de intensidade fraca a moderada de tarde até a noite na Região Metropolitana de Belém (RMB) e na maior parte do Estado do Pará, com a exceção do litoral do nordeste. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O mês de dezembro deste ano já superou a média histórica do índice pluviométrico.

“Tanto no dia 24, as chuvas podem se estender da tarde até às 20h. O dia 25 também será de tarde chuvoso até provavelmente o início da noite. As chuvas não devem ser de tempestades severas, é a chuva fina, fraca e prolongada. A chuva que vai e volta. Aquela chuva que ficou fraca e moderada nos últimos dias, em quase toda a cidade não tem a previsão de tempestade severa. Somente de chuvas fracas”, adiantou José Raimundo Abreu, meteorologista do Inmet.

A exceção de chuvas no Natal serão os municípios do litoral como Salinópolis, Marapanim e Bragança. Em todas as outras regiões do Pará, as chuvas devem ocorrer como no arquipélago do Marajó. Na região Oeste nos municípios de Santarém, Belterra, Monte Alegre, Itaituba e Óbidos a chuva de ocorrer de tarde, noite e pela madrugada.

Após um longo período de seca, a Região Metropolitana de Belém (RMB) já está com nível pluviométrico em dezembro com 330 mm cerca de 10% acima da média histórica do mês que é 285 mm. A expectativa é que o mês termine com um percentual entre 30% a 40% acima da média histórica, o que resultará em 370 mm a 380 mm de chuva.

“É como falei na última vez que dar-se-ia as chuvas na região que o período do fogo e fumaça havia terminado a partir do dia 10. Tivemos muita chuva. Nos últimos 18 dias ocorreu chuvas na Região Metropolitana em Belém, a maioria dessas chuvas de fraca intensidade”, explicou José Raimundo.

Segundo o meteorologista do Inmet, as nuvens cúmulo-nimbus são as que geram as chuvas mais fortes com tempestades tem se organizado, mas não tem precipitado. Após o período chuvoso, que deve ir do dia 24 ao dia 27, haverá dois dias com poucas ou nenhuma chuva. Em seguida, outro período chuvoso. Para o final do ano, José Raimundo Abreu adianta que é muito provável que Belém tenha um período chuvoso também.

Sobre esse final de semana nos dias 21 e 22 de dezembro, quem for para algum balneário poderá aproveitar já que haverá pouca ou nenhuma chuva com sol entre nuvens na Região Metropolitana de Belém. Podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas, mas a probabilidade é baixa. Nesse final de semana haverá chuvas concentradas apenas no Baixo Tocantins, em Altamira, com pancadas de chuva de fraca intensidade, e no sul do Pará.