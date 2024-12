660 mil casas ficam sem energia após fortes chuvas em São Paulo

660 mil clientes da concessionária Enel ficaram sem luz nesta sexta-feira (20), em São Paulo, após as fortes chuvas que caíram sobre a região metropolitana. A empresa já havia avisado um dia antes que o serviço de energia poderia ser suspenso devido ao mau tempo.

Entre as cidades mais atingidas pela falta de energia, se destaca Pirapora do Bom Jesus, que ficou com 35% das residências sem energia desde às 18h. Mauá e Itapecerica da Serra também foram fortemente afetadas, com cerca de 27% e Osasco com 20%.

De acordo com a Enel, o forte temporal acompanhado dos ventos atingiu uma área de concessão do fornecimento de energia para clientes das regiões Leste e Norte.

Em um comunicado a empresa salientou que está trabalhando para retornar com o serviço o mais rápido possível.

“Acionamos antecipadamente o plano de operação, com mobilização adicional das equipes em campo que seguem trabalhando para restabelecer a energia o mais brevemente possível para os clientes que tiveram o serviço afetado".

Além da falta de energia, as fortes chuvas causaram alagamentos em diversas áreas do estado. Em nove pontos, o trânsito ficou completamente intransitável

A água também fez com que 9 rios, nas zonas norte e leste da capital, transbordassem. Outros três estão em estado de alerta.

Ainda não há registro de desaparecidos ou mortos, mas a Defesa Civil chama a atenção para o impacto nas regiões de São Carlos e Campinas, sem detalhar as ocorrências.

O Aeroporto de Congonhas informou que três voos foram desviados para outros aeroportos por conta do mau tempo, mas que continua operando normalmente.

Litoral paulista

A Defesa Civil emitiu um alerta para o litoral norte do estado, que pode sofrer grandes impactos das chuvas em breve. "Para as próximas horas, a frente fria continuará se deslocando pelo Estado de São Paulo e provocando pancadas de chuva forte, seguidas por raios e vento na região de São Sebastião-SP”.

A prefeitura informou que os alagamentos levaram ao fechamento de unidades de saúde nos bairros Pontal da Cruz, Boiçucanga 1 e 2, Cambury 1 e 2, Barra do Sahy e Juquehy 1 e 2. "A cidade recebeu investimentos de reconstrução após chuvas históricas em janeiro de 2023, quando 65 pessoas morreram no litoral norte após fortes tempestades", informa a prefeitura.