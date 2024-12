Hospital alaga com a chuva e funcionários trabalham na retirada da água

Um hospital particular de Belém, localizado na avenida Almirante Barroso, esquina com a travessa Barão do Triunfo, teve uma ala alagada em decorrência da forte chuva, na tarde desta quarta-feira (11). Um vídeo foi enviado para a Redação Integrada de O Liberal, o qual mostra a atuação dos funcionários na retirada da água.

[twitter:1866951436170629458]

De acordo com o vídeo, a área parece ser de uma das recepções da unidade de saúde. Na filmagem não aparecem pacientes, apenas os funcionários trabalhando na retirada da água.