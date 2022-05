Museu Goeldi divulga relação de aprovados no Clube do Pesquisador Mirim; confira

Foi divulgado no começo da tarde desta segunda-feira (2), o resultado com a relação de candidatos aprovados no Clube do Pesquisador Mirim de 2022, do Serviço de Educação (Seedu) do Museu Goeldi. Todas as 60 vagas disponíveis foram preenchidas por alunos de escolas públicas e privadas da Região Metropolitana de Belém (RMB). As atividades presenciais iniciam nos próximos dias 10, 11 e 12 de maio no Parque Zoobotânico do Museu Goeldi. O resultado final pode ser consultado online e por meio de cartazes fixados na portaria do Parque da instituição.

Conforme as informações divulgadas pelo Seedu, os estudantes aprovados estão agrupados em três turmas temáticas escolhidas no ato da inscrição, sendo elas: ”Segredos amazônicos”, “Biodiversidade amazônica” e “O mundo dos fósseis amazônicos”. As atividades serão desenvolvidas pelo período de um ano, fase em que os alunos são levados à produção de diferentes atividades representativas dos estudos realizados pelo grupo a que esteve integrado.

Os encontros do Clube são semanais, em dias e horários definidos no início do ano, com realização de tarefas visando o desenvolvimento das pesquisas. Conforme a temática de cada grupo, podem ser realizadas pesquisas de campo e excursões a outros ambientes. Ao final de cada ciclo, os pesquisadores mirins compartilham o resultado de suas investigações através da confecção de diferentes materiais, como cartilhas, vídeos, kits e jogos educativos.

A contestação do resultado pode ser feita em um prazo de até cinco dias e deverá ser encaminhada ao Serviço de Educação (SEEDU) do Museu Goeldi. A revisão e considerações serão discutidas pela equipe de avaliadores do processo seletivo.

Clube do Pesquisador Mirim – Desde 1997, o Clube é uma ação educativa que oportuniza aos participantes o acompanhamento de pesquisas realizadas no Museu Goeldi e os primeiros contatos com métodos e técnicas científicas. Os encontros do Clube são semanais, em dias e horários definidos no início do ano, com realização de atividades visando o desenvolvimento das pesquisas. De acordo com a temática do grupo, podem ser realizadas pesquisas de campo e excursões a outros ambientes. Os pesquisadores mirins compartilham o resultado de suas investigações através da confecção de diferentes materiais, como cartilhas, vídeos, kits e jogos educativos.