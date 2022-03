Mulheres são maioria na liderança de Hospitais públicos de Santarém

A oportunidade das mulheres ocuparem cargos de liderança no Brasil tem aumentado com o passar dos anos, mas ainda é um número considerado baixo em comparação a presença masculina na gestão de empresas. De acordo com levantamento feito pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2019, apenas 39,4% de mulheres estão em cargos de liderança no país. Para que esse cenário mude é essencial que as empresas adotem mudanças estruturais e culturais que envolvam toda a organização. Em Santarém, no oeste do Pará, já é possível ver o protagonismo feminino na área da saúde pública. O Hospital Municipal da cidade, que é gerido pelo Instituto Social Mais Saúde, tem no quadro de profissionais 90% de gestoras.

Cristiani Schwartz, de 45 anos, nascida e criada em Ipatinga, interior de Minas Gerais, é diretora geral de um hospital e de uma UPA no município de Santarém, onde lidera uma equipe de 723 colaboradores, sendo 90% mulheres, a mesma porcentagem cabe a equipe de líderes se setor. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, ela relata a luta travada para assumir um cargo de liderança sendo mulher e negra.

Ela é formada em enfermagem e já trabalhou em um dos foi um dos maiores hospitais na capital de Minas Gerais. A gestora se destacou como enfermeira e assumiu o cargo de coordenadora, até que foi convidada para trabalhar na atual empresa, onde passou pelos cargos de coordenadora, gerente, diretora assistencial e já em meados de 2021 foi convidada para vir para Santarém para ocupar o atual cargo de diretora geral do Hospital Municipal e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h.

Uma das situações que mais marcou a Christiani foi ter sofrido preconceito de uma colega de trabalho. Ela relata que vendo a proatividade que ela tinha no trabalho, uma coordenadora se sentiu incomodada e disparou. “Ela me disse que eu nunca ia conseguir subir de cargo por causa da minha “corzinha”, ela usou esse termo, então assim, não é fácil”, contou com a voz embargada.

Outro desafio da gestora é o cargo de chefia que normalmente é ocupado por homens. “Tive que lutar para ser respeitada, pois ser mulher e negra em cargo de gestão, não tem como não passar por algumas situações”, enfatizou.

O HMS tem no quadro 90% mulheres na liderança. A coordenadora de enfermagem, Joycineia Nobre, afirma que a empresa que administra o Hospital atua com a valorização feminina. “É um orgulho para eu trabalhar com mulheres tão competentes e empenhadas. O objetivo em comum é proporcionar o melhor em atendimento à saúde da população”, finalizou.