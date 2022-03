Bolsonaro assina decreto para distribuição gratuita de absorventes

Nesta terça-feira, Dia da Mulher, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto para proteção da saúde menstrual e distribuição gratuita de itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade. A assinatura aconteceu em comemoração à data, no Palácio do Planalto. As informações são do G1 Nacional.

"O programa da saúde menstrual prevê a oferta gratuita de produtos de higiene e outros itens necessários ao período da menstruação feminina, bem como oferecer garantia de cuidados básicos de saúde e desenvolver meios para inclusão das mulheres em ações e programas de proteção à saúde menstrual", afirmou o governo.

A estimativa é que o programa atenda 3,6 milhões de mulheres, divididas em três grupos: mulheres em situação de rua; mulheres de 12 a 21 anos, que cumprem medidas socioeducativas; e estudantes matriculadas em escolas do programa Saúde na Escola, com idades entre 9 e 24 anos.

O projeto prevê um investimento de R$ 130 milhões referentes ao orçamento do Ministério da Saúde, segundo informado pelo ministro Marcelo Queiroga. A Câmara informou que o dinheiro previsto no programa será repassado para municípios, responsáveis por executar as ações.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)